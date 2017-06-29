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ımf, yunanistan için beklentilerini düşürdü

IMF, YUNANİSTAN İÇİN BEKLENTİLERİNİ DÜŞÜRDÜ

IMF, Yunanistan için beklentilerini düşürdü, borcun sürdürülebilir hale gelmesi gerektiğini tekrarladı.

Tarih : 29 Haziran 2017, 12:39
Puan Ver : Imf, Yunanistan İçin Beklentilerini Düşürdü(5/10)2


IMF'in Yunanistan heyeti başkanı Delia Velculescu, Yunan destanının sonuna gelindiği yönündeki beklentisini düşürdü. Velculescu, "Henüz o noktada değiliz" diye konuştu.



Atina'da düzenlenen bir konferansta konuşan Velculescu, Yunanistan'ın kreditörler tarafından belirlenen faiz dışı bütçe fazlası hedeflerini başarmasının beklenemeyeceğini söyledi.



IMF'in Yunanistan'ın uzun vadedi yüzde 1,5 seviyesinde fazla vermeyi başaramayacağına veya yüzde 1'in üzerinde büyüyemeyeceğine inanmaya devam ettiğini belirten Velculescu, Yunanistan'ın GSYH'nın yüzde 3,5'i seviyesinde faiz dışı fazlayı başarabileceğine inanmanın gerçekçi olmadığını savundu.

 



 



kaynak:haber7








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