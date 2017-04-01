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immünoterapi kanser hastalarına umut oldu

İMMÜNOTERAPİ KANSER HASTALARINA UMUT OLDU

Günümüzde kanser, sık rastlanan hastalıklardan biri.

Tarih : 01 Nisan 2017, 11:03
Puan Ver : İmmünoterapi Kanser Hastalarına Umut Oldu(7/10)8


Günümüzde kanser, sık rastlanan hastalıklardan biri. Ancak bazı önlemler almak kanser riskini düşürürken yeni geliştirilen yöntemleriyle tedavi başarısını da artıyor.



Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Aziz Yazar, yeni tedavi yöntemleriyle dikkat çekici bir başarı elde edildiğini vurgularken "Kanser tedavisinde, son yılların en önemli gelişmelerinden biri, immünoterapi. Bu yeni yöntem, hastanın bağışıklık sisteminin aktive edilerek kanserli hücrelerle mücadele etmesi temeline dayanılarak geliştirildi. Uzun yıllardır teoride duran immünoterapi günümüzde birçok kanserin standart tedavisinde yerini almaya başladı" diyor.



 



kaynak:sabah








Etiketler: İmmünoterapi  Kanser  Hastalarına  Umut  Oldu    haber

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