İMPARATOR, ADIM ADIM YUVASINA DÖNÜYOR
Fatih Terim gümbür gümbür geliyor... Igor Tudor'u tamamen gözden çıkaran Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, tüm şartları adeta Terim'i ikna etmek için hazırlıyor.
SOSYAL MEDYADAN GELEN HAMLE HEYECANLANDIRDI
Önceki gün resmi siteden yapılan açıklamada, Lucescu görüşmesinin, Fatih Terim'in TFF'deki görevine son verilmeden önce başladığının altı çizilerek, bir anlamda hocanın gönlü almaya çalışıldı. Dünkü hamle ise sosyal medyadan geldi.
Galatasaray'ın resmi Twitter hesabından, Fatih Terim'in futbolculuk kariyerine nokta koyduğu günün yıldönümüyle ilgili bir paylaşım yapıldı. 'Tarihte bugün' başlığı ve kral tacı sembolüyle gerçekleşen paylaşımda, "Fatih Terim, 4 Ağustos 1985'te futbolculuk kariyerini noktaladı" ifadesine yer verildi ve hocanın helikopterle sahaya indiği andan bir kare kullanıldı.
SPORTİF DİREKTÖRLÜK OLABİLİR
Tüm bu hamlelerin, Terim'i yeniden Galatasaray'a ısındırmak, bir yandan da camiayı hazırlamak için yapıldığı iddia ediliyor. Özellikle başkan Özbek, bu işi er ya da geç mutlaka bitirmeye kararlı. Fatih Terim'in tıpkı Lucescu'ya teklif edildiği gibi, sportif direktörlük görevine getirilme ihtimali de var. Ancak tecrübeli hocanın bu fikre sıcak bakmaması halinde, doğrudan kulübenin Terim'e teslim edileceği ifade ediliyor.
LİGİ KAYBETMEK İSTEMİYORLAR
Özbek'in, kurmaylarıyla yaptığı toplantıda, özellikle de yönetimde Fatih Terim'e karşı olan isimleri karşısına alarak, "Bu sene ligi kaybetme lüksümüz yok. Kesinlikle şampiyon olup Şampiyonlar Ligi'ne gitmeliyiz. Tudor kredisini tüketti sayılır. Bizim bir an önce bu takımı ve yeni transferleri Fatih Terim'e emanet etmemiz lazım. En doğru çözümün bu olduğunu düşünüyorum" dediği ileri sürüldü.
Kaynak: haberinburada
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