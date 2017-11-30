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İmparator gözyaşları içerisinde düet bombasını patlattı

İMPARATOR GÖZYAŞLARI İÇERİSİNDE DÜET BOMBASINI PATLATTI

İbrahim Tatlıses, gözyaşları içinde verdiği röportajda İbo Show'un yeniden başlayacağını ve oğlu İdo'yla düet yapmaya hazırlandıklarını söyledi.

Tarih : 30 Kasım 2017, 04:20
Puan Ver : İmparator Gözyaşları İçerisinde Düet Bombasını Patlattı(5/10)1

İmparator İbrahim Tatlıses, oğlu İdo ile birlikte, deneyimli magazin muhabiri Seyhan Erdağ'ın sorularını yanıtladı.

Röportaj sırasında yer yer gözyaşlarını tutamayan Tatlıses, İbo Show'un yeniden başlayacağını ve oğlu İdo'yla düet yapacaklarını söyledi.

"ELİF'İN ELİNDEN TUTUP GEZEMİYORUM"

Oğlunu elleriyle besleyen İmparator, gözyaşları içerisinde vurulduktan sonra yaşadığı zor süreci anlattı.

"Başıma bu olay geldi kimseye sahip çıkamadım. Ben onlarla birlikte hoplayıp zıplayamadım. Mesela Elif'in elinden tutup gezemiyorum." diyen efsane ses, gözyaşlarını tutamadı.

İDO'YLA DÜET YAPACAĞINI SÖYLEDİ

İbo Show'un yeniden devam edeceğini laf arasında geçiren Tatlıses, oğlu İdo'yla yakında mikrofonun başına geçip düet yapacaklarını da söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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