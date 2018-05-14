İMPARATOR YAYLALAR İÇİN 7 YIL SONRA YENİDEN STÜDYOYA GİRDİ
7 yıl sonra stüdyoya giren İmparator İbrahim Tatlıses, Afrin operasyonu için sözlerini değiştirdiği "Yaylalar" türküsüne klip çekti.
Afrin'deki askerlere moral vermek için gittiği Hatay'da 'Yaylalar' türküsünü seslendiren İbrahim Tatlıses, 7 yıl aradan sonra stüdyoya girdi. İbrahim Tatlıses 'Yaylalar' türküsüne klip çekti.
ERDOĞAN'DAN TAM NOT ALMIŞTI
Ünlü türkücü ve AK Parti İzmir milletvekilliği aday adayı olan İbrahim Tatlıses, Afrin'deki askerlere destek vermek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte gittiği Hatay'da 'Yaylalar' türküsünü seslendirmişti. Ünlü sanatçının Hatay Sınır Karakolu'nda söylediği ve Erdoğan'dan tam not alan türkü sosyal medyada yankı uyandırmıştı.
7 YIL SONRA İLK KEZ STÜDYOYA GİRDİ
Bunun üzerine 7 yıl aradan sonra stüdyoya girerek 'Yaylalar' türküsünü okuyan Tatlıses, müzikseverlere büyük bir sürpriz yaptı.
YOUTUBE KANALINDA YAYINLADI
Poll Production by Polat Yağcı etiketi ile piyasaya çıkan Yaylalar'ın video klibi de izleyicilerle buluştu. İbrahim Tatlıses'in stüdyoda duygu dolu anlar yaşadığı okuma görüntülerinin de yer aldığı klip tüm müzik kanalları ve Poll Production YouTube kanalında yayınlanmaya başladı.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Şaibeli Seçimler Sonrası Kerkük'te Türkmenlerin Ardından Araplar Da Eylemlere Başladı!
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Londra'da Coşkulu Karşılama!
- Yürek Burkan Kare! Suda Başka Kalan Var Mı Diye Ayakkabıları Sayıldı
- Bahçeli'nin 'af' Çıkışına Beştepe'den Bir Yorum Daha!
- Korkunç Ölüm! Banyo Yaparken Elektrik Çarpan Kandın Öldü
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Leylek Aç Leoparın Elinden Saliselerle Kurtuldu, Nefes Kesici Anlar Böyle Görüntülendi
- Yasak Kalktı Berlusconi Geri Dönüyor!
- Avm'de Korkunç Anlar! Selfie Çekmek İsterken Kucağındaki Bebeği Merdiven Boşluğuna Düşürdü
- Kuzey Kore'den Flaş 'nükleer' Hamle
- Konserde Sahnenin Üzerine Çıkan Seyirci Elektrik Akımına Kapılarak Can Verdi
Bu Haberle İlgili Yorumlar