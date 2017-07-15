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İmza törenine Beşiktaşlı taraftar damga vurdu: Bu nikahı durdurun

İMZA TÖRENİNE BEŞİKTAŞLI TARAFTAR DAMGA VURDU: BU NİKAHI DURDURUN

Beşiktaşlı taraftarların sevdiği isimlerden Marcelo, Lyon'a imza attı. Taraftarlardan biri, periscope yayını sırasında "Bu nikahı durdurun" yorumunu yaptı.

Tarih : 15 Temmuz 2017, 10:30
Puan Ver : İmza Törenine Beşiktaşlı Taraftar Damga Vurdu: Bu Nikahı Durdurun(8/10)4

Fransız kulübü Lyon, Beşiktaş'tan transfer ettiği Marcelo Guedes ile 4 yıllık resmi sözleşme imzaladı. Periscope üzerinden yayınlanan imza törenine Beşiktaşlı taraftarlar da büyük ilgi gösterdi.

ÖNEMLİ BİR ADIM

Bir Beşiktaş taraftarının, "Durdurun bu nikahı, nikah memuru" yorumunu yapması dikkat çekti. Lyon'un 7.5 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı Marcelo Guedes kariyerinde önemli bir adım attığını söyledi. 30 yaşındaki stoper, "Beşiktaş'ta harika yıllar geçirdim. Şampiyonluk yaşadım. Şimdi hedefim Lyon formasıyla aynı başarıları yaşamak" dedi.

Kaynak: Takvim

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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