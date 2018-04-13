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İmzalar atıldı! 10 yeni hızlı tren geliyor

İMZALAR ATILDI! 10 YENİ HIZLI TREN GELİYOR

TCDD, Siemens ile 10 adet Velaro yüksek hızlı tren için sözleşme imzaladı. 340 milyon euroluk anlaşma ile Türkiye'nin Velaro filosundaki tren sayısı da 17'ye çıkmış olacak.

Tarih : 13 Nisan 2018, 17:00
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Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), açtığı yüksek hızlı tren ihalesinde en uygun teklifi vermiş olan Siemens ile on adet Velaro yüksek hızlı tren i çin sözleşme imzaladı.

SÖZLEŞME BEDELİ 340 MİLYON EURO

Sözleşme bedeli yaklaşık 340 milyon euro olup, üç yıl süreyle trenlerin bakım, onarım ve temizlik işlerini de içeriyor. Bu sözleşme ile Türkiye Velaro filosundaki tren sayısı 17'ye çıkacak.

8 ÜLKEDE KULLANILIYOR

Uluslararası pazar i çin geliştirilen Velaro trenleri ve şu anda İspanya, Fransa, Almanya, İngiltere, Belçika, Rusya, Çin, Türkiye ve en son olarak da Hollanda'da faaliyet gösteriyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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