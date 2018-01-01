İMZAYI BELHANDA ATTI, KÖŞEYİ AĞABEYİ DÖNDÜ
Galatasaray'ın Faslı 10 numarası Belhanda'ya ödediği paranın 600 bin eurosunu, komisyon olarak ağabeyinin aldığı ortaya çıktı.
Eski teknik direktör İgor Tudor'un kaprisleri yüzünden Sneijder'in sözleşmesini fesheden Galatasaray, yerine 4 sene içinde 100 milyon TL ödemeyi göze alarak Younes Belhanda'yı transfer etti.
Wesley Sneijder'in 10 numarasını Faslı yıldıza teslim eden sarı-kırmızılılar, Dinamo Kiev'e 8 milyon euro bonservis ücreti verirken, oyuncu ile sezon başına 3 milyon 350 bin euro garanti paradan 4 yıllık sözleşme imzaladı.
KOMİSYONU İKİ MENAJERLE PAYLAŞTI
Sabah'ın haberine göre; Galatasaray kulüp tarihinin en pahalı transferlerinden biri olan Belhanda ile ilgili önemli bir detay ortaya çıktı. Bonservis, yıllık ücret ve maç başlarıyla birlikte toplam maliyeti 23 milyon euroyu bulacak olan Belhanda'nın transferindeki komisyon ücreti ise 1.2 milyon euro. Ve bu paranın yarısını, yani 600 bin eurosunu yıldız futbolcunun ağabeyinin aldığı ortaya çıktı. Transfer komisyonundaki diğer 600 bin euro ise iki menajer arasında paylaşıldı.
Kaynak: haberinburada
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