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İnadından vazgeçti, yıldız futbolcu ilk 11'e dönüyor

İNADINDAN VAZGEÇTİ, YILDIZ FUTBOLCU İLK 11'E DÖNÜYOR

Beşiktaş maçında gördüğü kırmızı kartla Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ı kızdıran Volkan Demirel, Yeni Malatyaspor maçıyla ilk 11'e dönecek.

Tarih : 10 Mart 2018, 11:40
Puan Ver : İnadından Vazgeçti, Yıldız Futbolcu İlk 11'e Dönüyor(5/10)1

Alanyaspor mağlubiyetiyle şampiyonluk yolunda ağır bir darbe yiyen Fenerbahçe, Galatasaray derbisi öncesi Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Zorlu Malatya deplasmanda galip gelmek isteyen Fenerbahçe'de ise son dakika gelişmesi yaşandı...

GÖRÜŞME SONRASI KARARINDAN VAZGEÇTİ

Beşiktaş ile oynanan kupa maçında gördüğü kırmızı kartla Alanyaspor maçında forma giyemeyen ve şimşekleri üzerine çeken Volkan Demirel, hocasının da tepkisini toplamıştı. Hatta Kocaman, Volkan Demirel'i artık oynatmayı düşünmediğini ve yola Kameni ile devam edeceğini yakın çevresine duyurmuştu. Ancak, ikilinin görüşmesi sonrası işler değişti.

MALATYA MAÇINDA KALEYE GEÇİYOR

Kaptan Volkan Demirel, hatasını kabul etti ve hırsının Fenerbahçe sevgisi yüzünden olduğunu ifade ederek hocasını ikna etti. Volkan Demirel, Yeni Malatyaspor deplasmanında kaledeki yerini alacak. Herkes Kameni'yi kalede beklerken, eldivenler yine tecrübeli isimde olacak...

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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