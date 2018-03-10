Alanyaspor mağlubiyetiyle şampiyonluk yolunda ağır bir darbe yiyen Fenerbahçe, Galatasaray derbisi öncesi Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Zorlu Malatya deplasmanda galip gelmek isteyen Fenerbahçe'de ise son dakika gelişmesi yaşandı...

GÖRÜŞME SONRASI KARARINDAN VAZGEÇTİ

Beşiktaş ile oynanan kupa maçında gördüğü kırmızı kartla Alanyaspor maçında forma giyemeyen ve şimşekleri üzerine çeken Volkan Demirel, hocasının da tepkisini toplamıştı. Hatta Kocaman, Volkan Demirel'i artık oynatmayı düşünmediğini ve yola Kameni ile devam edeceğini yakın çevresine duyurmuştu. Ancak, ikilinin görüşmesi sonrası işler değişti.

MALATYA MAÇINDA KALEYE GEÇİYOR

Kaptan Volkan Demirel, hatasını kabul etti ve hırsının Fenerbahçe sevgisi yüzünden olduğunu ifade ederek hocasını ikna etti. Volkan Demirel, Yeni Malatyaspor deplasmanında kaledeki yerini alacak. Herkes Kameni'yi kalede beklerken, eldivenler yine tecrübeli isimde olacak...

Kaynak: haberinburada