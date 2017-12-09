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İnanılmaz tesadüf! 10 yıl sonra aynı takımda buluştular

İNANILMAZ TESADÜF! 10 YIL SONRA AYNI TAKIMDA BULUŞTULAR

Galatasaray altyapısında oynadığı dönemde Marcelo Carrusca ile fotoğraf çektiren 20 yaşındaki Yaren Sözer, yıllar sonra Arjantinli futbolcuyla aynı takımda forma giymeye başladı.

Tarih : 09 Aralık 2017, 21:00
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Galatasaray'ın eski oyuncusu Carrusca ile sarı-kırmızılı takımda olduğu dönemde fotoğraf çektiren 20 yaşındaki kaleci Yaren Sözer, şimdilerde Arjantinli futbolcuyla beraber Melbourne City için ter döküyor.

Genç kaleci, Carrusca ile Florya'da çekildiği görüntü ile 10 sene sonra Melbourne City soyuma odasında çekildiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

İki ismin dikkat çeken buluşması sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Orta sahada görev yapan Marcelo Carrusca 2006-2008 yılları arasında Galatasaray forması giymişti. Arjantinli futbolcu sarı-kırmızılı takımla çıktığı 22 maçta 2 gol kaydetmişti. Tecrübeli futbolcu bu sezonun başında Melbourne City'e transfer olmuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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