İNANLAR İNŞAAT İFLASINI AÇIKLADI
Geçtiğimiz yıl FETÖ operasyonunda da gözaltına alınıp bırakılan Serdar İnan sessizliğini bozdu. Twitter hesabından açıklama yapan İnan, şirketinin iflasını istediğini açıkladı.
İnşaat sektörünün en büyük firmalarından birisi olan İnanlar İnşaat'ın patronu Serdar İnan'ın kayıplara karıştığı iddia edilmişti. Hem çalışanlarının hem de alacaklılarının Serdar İnan'a ulaşamadığı belirtiliyordu. Twitter hesabından açıklama yapan İnan, şirketinin iflasını istediğini açıkladı.
FETÖ SORUŞTURMASINDA GÖZALTINA ALINIP, SERBEST BIRAKILMIŞTI
15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili yürütülen soruşturmada 2016 yılında FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik İstanbul'da düzenlenen operasyonda İnanlar İnşaat'ın patronu Serdar İnan da gözaltına alınmış ardından serbest bırakılmıştı.
İşte Serdar İnan'ın Twitter hesabından yaptığı açıklama:
Kaynak: haberinburada
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