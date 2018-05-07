İNCE, ÇARŞAMBA GÜNÜ DEMİRTAŞ'I CEZAEVİNDE ZİYARET EDECEK
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, cezaevinde bulunan bir diğer Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ı Çarşamba Günü ziyaret edeceğini açıkladı.
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Edirne Cezaevinde yatan, HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ı Çarşamba günü cezaevinde ziyaret edeceğini açıkladı.
"GENÇLERE YILDA İKİ KEZ 500'ER LİRA"
İnce ayrıca "Madem ki diyorsunuz muassır medeniyetleri geçeceğiz, gelin birlikte ekranların önünde tartışalım. 19 Mayıs'ta ve 29 Ekim'de size ihtiyaçlarınızı gidermek için 500 TL vereceğiz" dedi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Otel Basıp Müdürü Yerde Sürüklediler! Dehşet Anı Kamerada
- Pakistan İçişleri Bakanı'na Suikast Girişimi! Seçim Mitinginde Vuruldu
- Fetö'cü Seçmen Polemiği! Bahçeli: Belli Adaylara Yönlendiriliyorlar
- Başbakan'dan Chp'yi Karıştıracak Sözler: Böyle Hitap Mı Olur!
- Kıbrıs'ta Krizi Tırmandıracak Zirve! İsrail De Katılıyor
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Abd'nin Kudüs Büyükelçiliği Yazılı Tabelalar Asıldı
- Tren İstasyonunda Gizlice Kadınları Videoya Alan Sapık Suçüstü Yakalandı
- Hawaii'de Yanardağ Harekete Geçti! Lavlar 26 Evi Yuttu, 1700 Kişi Tahliye Edildi
- Üstsüz Kadınlar Cinsel Tacizi Protesto Etmek İçin Sokaklarda
- Çocuklar Konuştu, Vicdansız Annenin Kızlarını Yaşlı Erkeklere Pazarladığı Ortaya Çıktı
Bu Haberle İlgili Yorumlar