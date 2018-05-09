Vahşice Öldürüldükten Sonra Yakılan 5 Kişilik Aile, Tek Tabutta Bebek Mezarına Defnedildi
O Anlar Kamerada! Taksim'de Yüzlerce Arı, Yoldan Geçenlere Zor Anlar Yaşattı
Cenazede Abdullah Gül'e Şok Tepki: Reisime Hainlik Yaptın
Kelliğe Çare Olabilecek İlaç Keşfedildi
Toki, Ataköy'deki Baruthane Arazisini Halka Açık Park Yapacak
Mardin'de Çocuk İşçilerin Çalıştığı Bahçeye Yıldırım Düştü: 1 Ölü, 2 Yaralı
Fetö, 49 Milyon Kişinin Kimlik Bilgilerini Kopyalamış
Uber'den Dev Hamle! Uçan Taksiler 2020'de Gökyüzünde Olacak
Oğuzhan İçin Ezeli Rakip Devreye Girdi
Karnı Burnunda Nazlı'nın Paylaştığı Video Pes Dedirtti
Spor Toto Süper Lig Kupası Görücüye Çıktı
Şırnak'ta Sele Kapılan 2 Çocuk Kayboldu
'erdoğan-Bahçeli Ortak Miting Yapacak Mı' Sorusuna Beştepe'den Yanıt
İnce, Cezaevinde Demirtaş'ı Ziyaret Etti
Bm'den Seçim Öncesi Türkiye'ye Çağrı: Ohal'i Kaldırın!
Trump'ın İran Nükleer Anlaşmasından Çekilmesinin 3 Nedeni
Çorum'da Mezarlıktaki Ağlayan Kızı Canlı Yayında Anlatan Muhabiri Yaşlı Adam Korkuttu!
Saksıya Sinirlenip Uçan Tekme Atan Genç, İzleyenleri Şaşkına Çevirdi
Güzel Şarkıcının Dekoltesi Programa Damga Vurdu
'tamam' Akımı Sonrası Muhalefet Partileri Yıldız Tilbe'nin Şarkısının Peşine Düştü

İnce, cezaevinde Demirtaş'ı ziyaret etti

İNCE, CEZAEVİNDE DEMİRTAŞ'I ZİYARET ETTİ

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Demirtaş'ı, tutuklu bulunduğu cezaevinde ziyaret etti.

Tarih : 09 Mayıs 2018, 13:50
Puan Ver : İnce, Cezaevinde Demirtaş'ı Ziyaret Etti(10/10)6

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ı, tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti.

DEMİRTAŞ'I CEZAEVİNDE ZİYARET ETTİ

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, bugün Edirne İstasyon Meydanı'nda saat 16.00'da düzenleyeceği miting için kente geldi. Kara yolu ile kente gelen İnce, şehir merkezine girmeden kent dışında bulunan Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na giderek, burada tutuklu bulunan HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti.

JANDARMA KONTROL NOKTASI OLUŞTURULDU

Muharrem İnce'nin ziyareti öncesi cezaevine yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta jandarma ekipleri tarafından kontrol noktası oluşturuldu. Jandarma ekipleri kara yolunu trafiğe kapatarak geçişlere izin vermedi. Sadece görüş listesinde adı bulunan avukatlara izin verildiği belirtildi.

2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İnce  Cezaevinde  Demirtaş  I  Ziyaret  Etti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER