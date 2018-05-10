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İNCE, ERDOĞAN İLE GİRDİĞİ TÜRK BAYRAĞI DİYALOĞUNU HAKKARİ MİTİNGİNDE ANLATTI


İnce, Erdoğan ile Girdiği Türk Bayrağı Diyaloğunu Hakkari Mitinginde Anlattı
Tarih : 10 Mayıs 2018, 16:40
Puan Ver : İnce, Erdoğan İle Girdiği Türk Bayrağı Diyaloğunu Hakkari Mitinginde Anlattı(5/10)1

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Hakkari mitinginde konuştu. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirdikleri görüşmede kendisine bugünkü Hakkari mitingini kastederek, "Orada Türk bayrakları olacak mı" diye sorduğunu söyledi. alandaki Türk bayraklarını göstererek kameralara seslenen İnce, "Ben de dedim ki, tabii olacak. Kameralar göstersin de, Sayın Erdoğan görsün biraz" ifadelerini kullandı.

"KAMERALAR GÖSTERSİN DE , SAYIN ERDOĞAN GÖRSÜN BİRAZ"

Bana sorduğu bir soruyu açıklamam lazım. Bana dedi ki kinayeli bir şekilde: "Hakkari'ye gittiğinde orada Türk bayrağı olacak mı". Ben de dedim ki, tabii olacak. Kameralar göstersin de, Sayın Erdoğan görsün biraz. Tek olan şeyler bir grubun olamaz, hepimizin olur. Bayrak tektir, Türk'ün, Kürt'ün, Alevi'nin hepsinindir bayrak. Cumhurbaşkanı tektir, CHP'nin, HDP'nin olmaz. 81 milyonun cumhurbaşkanı olur.

MİTİNG ALANINDA TÜRK BAYRAKLARI GÖRÜLDÜ

İnce'nin Hakkari'deki mitinginde dikkat çeken nokta ise; alandaki Türk bayrakları oldu. Öyle ki; daha önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Hakkari'de miting düzenlemiş ancak alanda Türk bayrağı görülmemişti.

Hatta bu yüzden Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da eleştirilmişti.

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Kaynak: haberinburada



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