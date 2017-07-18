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İnce gördü! Nuri'nin müthiş golü güne damgasını vurdu

İNCE GÖRDÜ! NURİ'NİN MÜTHİŞ GOLÜ GÜNE DAMGASINI VURDU

Borussia Dortmund forması giyen milli futbolcumuz Nuri Şahin, hazırlık maçında Milan karşısında bulduğu müthiş golle güne adeta damgasını vurdu.

Tarih : 18 Temmuz 2017, 19:00
Puan Ver : İnce Gördü! Nuri'nin Müthiş Golü Güne Damgasını Vurdu(7/10)3

Avrupa'nın önemli futbol takımlarının mücadele ettiği hazırlık turnuvası 2017 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda, Borussia Dortmund, Milan'ı 3-1 yendi.

NURİ'DEN MÜTHİŞ GOL

Guangzhou kentinde oynanan maçın ilk golü, 16. dakikada Borussia Dortmund'da forma giyen milli futbolcu Nuri Şahin'den geldi. Christian Pulisic'in sağ kanattan attığı ince pasta topun gelişine müthiş vuran Nuri, attığı golle taraftarlarını adeta çılgına çevirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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