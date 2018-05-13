CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın İzmir Karşıyaka'da bulunan anıt mezarını ziyaret ederek, Anneler Günü'nü kutladı.

VATANDAŞLAR DA AKIN ETTİ

Manisa ziyareti öncesi İzmir'de gelen CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın İzmir Karşıyaka'da bulunan anıt mezarını ziyaret etti. Anneler Günü nedeniyle yapılan ziyarette; Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar ve eşi Zehra Akpınar, Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun eşi Türkegül Kocaoğlu ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu da bulundu. İnce ve Akpınar, konuşmaların ardından anıt mezara çelenk sunarak ardından Zübeyde Hanım için dua etti.

"HİÇ 'ANNE' DEMEDİM, HEP 'ANA' DEDİM"

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "İzmirli analarımızın gününü kutluyorum. Ben hayatımda hiçbir şeyi yapmacık yapamam. İçimden geldiği gibi, doğal davranırım. Ben 54 yaşındayım, daha hiç 'anne' demedim, hep 'ana' dedim. Köyde bize böyle öğrettiler. Bunu değiştirmedim, değiştiremedim. Değiştirmek de istemedim zaten. Onun için ben 'ana' dediğimde siz 'anne' dediğimi anlayın. Benim çocuğum, eşime 'anne' diyor. Kız kardeşlerim 'anne' diyor, erkek kardeşlerim de 'ana' diyor. Biz çocukken ne öğrettiler ise orada kaldık ama 'helva' demesini de, 'halva' demesini de biliriz merak etmeyin. Yani bu ülkenin evlatlarının güzel yaşaması için önümüzde bir süreç var. Bu süreci iyi değerlendireceğiz. Burada iki gruba çok güveniyorum; bir kadınlara, bir de gençlere. Bunu başaracağız. Yakında arkadaşlarım bir büyük İzmir mitingi planlıyorlar" diye konuştu.

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Kaynak: haberinburada