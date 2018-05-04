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İnce'nin adaylığına Başbakan'dan ilk yorum

İNCE'NİN ADAYLIĞINA BAŞBAKAN'DAN İLK YORUM

Son Dakika! Muharrem İnce'nin adaylığına Binali Yıldırım'dan ilk yorum: Hayırlı uğurlu olsun.

Tarih : 04 Mayıs 2018, 12:00
Puan Ver : İnce'nin Adaylığına Başbakan'dan İlk Yorum(9/10)5

Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı için Yüksek Seçim Kurulu'na birlikte başvurdu.

"HAYIRLI OLSUN"

Çıkışta konuşan Binali Yıldırım, CHP'nin Muharrem İnce'yi Cumhurbaşkanı adayı olarak göstermesini değerlendirdi.

Yıldırım şunları söyledi: Hayırlı olsun. Millet en doğru kararı verecektir. 24 Haziranda söz de karar da milletin olacak.

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Kaynak: haberinburada



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