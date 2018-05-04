İNCE'NİN ADAYLIĞINA BAŞBAKAN'DAN İLK YORUM
Son Dakika! Muharrem İnce'nin adaylığına Binali Yıldırım'dan ilk yorum: Hayırlı uğurlu olsun.
Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı için Yüksek Seçim Kurulu'na birlikte başvurdu.
"HAYIRLI OLSUN"
Çıkışta konuşan Binali Yıldırım, CHP'nin Muharrem İnce'yi Cumhurbaşkanı adayı olarak göstermesini değerlendirdi.
Yıldırım şunları söyledi: Hayırlı olsun. Millet en doğru kararı verecektir. 24 Haziranda söz de karar da milletin olacak.
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Kaynak: haberinburada
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