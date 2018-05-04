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İNCE'NİN ADAYLIĞINA KILIÇDAROĞLU'NDAN İLK YORUM


İnce'nin adaylığına Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum
Tarih : 04 Mayıs 2018, 10:40
Puan Ver : İnce'nin Adaylığına Kılıçdaroğlu'ndan İlk Yorum(10/10)6

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte salona geldi. Kılıçdaroğlu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce ile ilgili ilk değerlendirmesini yaptı. Kılıçdaroğlu, "Tarih yazacağız" dedi.

OY BİRLİĞİYLE ADAY SEÇİLDİ

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce oldu. 110 milletvekilinin katıldığı CHP'nin kapalı grup toplantısında Muharrem İnce oybirliğiyle cumhurbaşkanı adayı olarak belirlendi.

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Kaynak: haberinburada



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