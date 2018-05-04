İNCE'NİN ADAYLIĞINA KILIÇDAROĞLU'NDAN İLK YORUM
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte salona geldi. Kılıçdaroğlu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce ile ilgili ilk değerlendirmesini yaptı. Kılıçdaroğlu, "Tarih yazacağız" dedi.
OY BİRLİĞİYLE ADAY SEÇİLDİ
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce oldu. 110 milletvekilinin katıldığı CHP'nin kapalı grup toplantısında Muharrem İnce oybirliğiyle cumhurbaşkanı adayı olarak belirlendi.
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Kaynak: haberinburada
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