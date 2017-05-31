

Hükümet ortağı SPD Alman askerlerinin derhal İncirlik'ten çekilmesini isterken, Merkel'in partisi SPD'yi seçim taktiği yapmakla suçladı.



Almanya'da Türkiye ile yaşanan İncirlik krizi hükümeti sarsıyor. Türkiye´nin Alman parlamenterlerin İncirlik Üssü´ndeki Alman askerlerine ziyaret izni vermemesiyle tırmanan gerilim, hem hükümet içerisinde hem de siyasi arenada tartışılıyor.



ÜS KRİZİ SEÇİM TAKTİĞİ



CDU Genel Sekreteri Peter Tauber, "Bizim için terör örgütü DEAŞ ile mücadelede verilen görevin yerine getirilmesi önemlidir. Çabukluk değil, kesinlik söz konusu olmalıdır" dedi. Konunun parti yönetimi toplantısında ele alındığını belirten Tauber, "Ön koşulun ne olduğunu bilmeden aceleci davranmamak gerekir. SPD'nin biraz da seçim taktiği uyguladığı anlaşılıyor ki, biz bunda yokuz" dedi. Almanya'nın 15 Temmuz darbe girişimine katılan FETÖ'cü askerlere iltica izni vermesi üzerine Türkiye İncirlik ziyaretlerini askıya almıştı. Almanya'nın yaklaşık 260 asker için iki hafta içinde karar vermesi bekleniyor.







kaynak:tgrthaber