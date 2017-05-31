Fransa'da Macron Fırtınası! Seçimlerde Ezici Zafer Geldi
İlk Geri Adım Atan Kuveyt Oldu!
Pkk'lı 'sofi Fırat' Pyd'de 'şakir Ali' Kod Adıyla Ortaya Çıktı
Katar'da Suudi Arabistan Vatandaşının Cenazesi Ortada Kaldı!
Melania Trump Oğluyla Birlikte Taşındı
İlk Üç Ayın Büyüme Oranları Açıklandı
Opel`in Zirvesinde İstifa İddiası!
Benzine 7 Veya 8 Kuruş İndirim Yapılacak
Simit Sarayı İle İlgili Flaş Gelişme
Mobius Da Mavi Jeans Hissesi Aldı
İşte Aşkın Fotoğrafı
Seda Sayan, Bikinili Görüntüsü İle Gençlere Taş Çıkardı
Gelmesiyle Gitmesi Bir Oldu!
Berlin İn Berlin Filminin Devamı Geliyor
Mustafa Ceceli, Oğluyla Fotoğrafını Paylaştı
Ramazanda Bile 3 Milyon Ekmek Çöpe
115 Milyon Tl'yi Bankalarda Unuttuk
Erkeklerin Maaşı Artabilir
Türkiye Büyüme Rakamları Bugün Açıklanacak
Hackerlar Cyberpunk 2077 Dosyalarını Çaldı

İNCİRLİK KRİZİ ALMANYA'YI SALLIYOR!


İNCİRLİK KRİZİ ALMANYA'YI SALLIYOR!
Tarih : 31 Mayıs 2017, 12:32
Puan Ver : İncirlik Krizi Almanya'yı Sallıyor!(8/10)6


Hükümet ortağı SPD Alman askerlerinin derhal İncirlik'ten çekilmesini isterken, Merkel'in partisi SPD'yi seçim taktiği yapmakla suçladı.



Almanya'da Türkiye ile yaşanan İncirlik krizi hükümeti sarsıyor. Türkiye´nin Alman parlamenterlerin İncirlik Üssü´ndeki Alman askerlerine ziyaret izni vermemesiyle tırmanan gerilim, hem hükümet içerisinde hem de siyasi arenada tartışılıyor. 



ÜS KRİZİ SEÇİM TAKTİĞİ 



CDU Genel Sekreteri Peter Tauber, "Bizim için terör örgütü DEAŞ ile mücadelede verilen görevin yerine getirilmesi önemlidir. Çabukluk değil, kesinlik söz konusu olmalıdır" dedi. Konunun parti yönetimi toplantısında ele alındığını belirten Tauber, "Ön koşulun ne olduğunu bilmeden aceleci davranmamak gerekir. SPD'nin biraz da seçim taktiği uyguladığı anlaşılıyor ki, biz bunda yokuz" dedi. Almanya'nın 15 Temmuz darbe girişimine katılan FETÖ'cü askerlere iltica izni vermesi üzerine Türkiye İncirlik ziyaretlerini askıya almıştı. Almanya'nın yaklaşık 260 asker için iki hafta içinde karar vermesi bekleniyor.



 



kaynak:tgrthaber








Etiketler: İncirlik  Krizi  Almanya    Sallıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER