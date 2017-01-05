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incirlik'te ne işleri var

İNCİRLİK'TE NE İŞLERİ VAR

Suriye'nin Bab ilçesini DEAŞ'tan temizlemek için operasyon yürüten Türkiye'ye ABD'den hiçbir desteğin gelmemesi, bu ülkenin İncirlik'teki varlığını bir kez daha tartışmalı hale getirdi. Dışişleri ve Savunma Bakanları, milletin bu konuda verdiği tepkinin haklılığına dikkat çekti

Tarih : 05 Ocak 2017, 12:33
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konuk olduğu AA Editör Masası'nda önemli açıklamalarda bulundu. Suriye PKK'sının halen Münbiç'ten çekilmediğini, bununla ilgili rahatsızlığın ABD'ye iletildiğini belirten Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da salı günü bu konuya ilişkin ABD Başkanı Obama ile görüştüğünü belirtti. Türkiye ile hemfikir olduğunu belirten ABD'nin bugüne kadar sözünü tutamadığını ya da tutmak istemediğini kaydeden Çavuşoğlu, bu nedenle Ankara-Washington arasında oluşan güven bunalımına dikkat çekti. “ABD bizim için çok önemli bir müttefik. Her alanda işbirliğimiz var. Ama bir gerçek var şu anda; güven bunalımı. Bunun birtakım sebepleri var. Münbiç'te verdikleri sözü tutmadılar ve YPG'ye silah verdiler. ABD silah vererek, müttefikini bir terör örgütüne tercih etti. Bu silahlar PKK'nın elinde yakalandı” diyen Çavuşoğlu, Fırat Kalkanı Harekâtı'nın Bab cephesinde de DEAŞ'la mücadele için ABD'den herhangi bir destek görmediklerini kaydetti. Tüm bunların ardından Türk halkında oluşan İncirlik tepkisine dikkat çeken Dışişleri Bakanı şunları söyledi:



BUNA DESTEK VERMEYECEKSEN...



“Halkımız da o zaman diyor ki 'bunları niye tutuyorsunuz İncirlik Üssünde'. Sadece ABD değil diğer ülkelerin uçaklarına da izin verdik ki DEAŞ'a karşı birlikte mücadele edebilelim. Bizim için en hassas olan operasyonda, DEAŞ'a karşı operasyonda hava desteği vermeyeceksen o zaman ne işe yarayacaksın? Türk halkı çok haklı sorular soruyor. Halkın feraseti ve sağduyusuna inanıyoruz.”



“ABD FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i de hâlâ iade etmedi. Gülen oradan şifreli mesajlar göndererek emirler vermeye devam ediyor. Bu konularda bu yönetimin maalesef hiçbir desteğini görmedik. Bize diyorlar ki Türkiye'deki ABD karşıtlığına karşı pozitif mesajlar verin. Ben ne desem ne söylesem boştur. 15 Temmuz sonrasında Batı ülkeleri çok ciddi hatalar yaptı. Bazıları, darbenin başarılı olmasını bile istedi.”



 



kaynak:yenişafak








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