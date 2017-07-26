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İncirlik'te 'tank Avcısı' Hareketliliği! Uçaklar Ardı Ardına Kalkış Yaptı
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İNCİRLİK'TE 'TANK AVCISI' HAREKETLİLİĞİ! UÇAKLAR ARDI ARDINA KALKIŞ YAPTI


İncirlik'te 'Tank Avcısı' Hareketliliği! Uçaklar Ardı Ardına Kalkış Yaptı
Tarih : 26 Temmuz 2017, 15:50
Puan Ver : İncirlik'te 'tank Avcısı' Hareketliliği! Uçaklar Ardı Ardına Kalkış Yaptı(8/10)4

ABD-Türk Ortak Savunma tesisi olan Adana'daki İncirlik Üssü'nde, ABD Hava Kuvvetleri'nin DEAŞ'a karşı zırhlı araçların imhasında kullandığı A10 tipi savaş uçaklarının hava trafiği dikkat çekti

SAVAŞ UÇAKLARI PEŞ PEŞE KALKIŞ YAPTI

Üste sabah saatlerinden itibaren farklı ülkelere ait savaş uçakları peş peşe kalkış yaparken, bu uçaklara havada yakıt ikmali yapan tanker uçakları da ardından havalandı. Bu arada düşük irtifada uçabilen ABD'nin A10 tipi savaş uçakları da kalktıkları üsse geri döndü. Bu ay İncirlik'teki sayısı 12'den 15'e çıkan A10'lar, tankların imhasında kullanılıyor.

DEAŞ'A KARŞI KOALİSYON OLUŞTURULDU

Türkiye'nin 10'ncu Tanker Üs Komutanlığı ve ABD Hava Kuvvetleri 39'ncu Hava Kanat Komutanlığı'na bağlı uçaklar ile DEAŞ'a karşı oluşturulan koalisyon güçleri ABD, İngiltere, Suudi Arabistan uçaklarının bulunduğu İncirlik Üssü'nde, çeşitli tipte uçaklar var. Özellikle yabancı ülke uçaklarının kalkış ve inişleri 2'şerli olarak devam ediyor.

ALMAN UÇAKLARI TAŞINIYOR

Almanya'nın İncirlik Üssü'ndeki 250 kadar askeri, 6 Tornado tipi keşif uçağı, 1 yakıt ikmal uçağı ve yüksek teknolojiden oluşan komuta merkezi konteynerlerinin taşıması ise devam ediyor. Uçakların temmuz ayı başından itibaren parça parça Ürdün'deki üsse taşınmalarının ardından burada da ekim ayında uçuşlara başlanacağı açıklanmıştı.58 MİLYON EURO'LUK YATIRIM YAPILACAKTI

Almanya ile Türkiye arasında başgösteren krizin tırmanma aşamasına gelmeden önce, Almanya bu üste 58 milyon euro'luk yatırım planlamıştı. Bütçenin 26 milyon euro'su Tornado uçakları için pist yapımına harcanacak, kalanı ile de kalıcı ve modern barınma tesisleri kurulacaktı. Ancak Alman parlamenterlerin üsse girişine izin verilmemesi ile tırmanan gerginlik ve sonunda da bu ülkenin DEAŞ'a karşı kullanacağı üs olarak Ürdün'e karar vermesi ile sözkonusu yatırımlar gerçekleşmedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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