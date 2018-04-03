İNCİRLİK'TEKİ 40 TONLUK SİLAH DEPOSU BÖYLE TAŞINDI
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hava Kuvvetleri'nin Adana'daki İncirlik Hava Üssü'nde bulunan 40 ton ağırlığındaki seyyar silah deposu, artık İncirlik'te ihtiyaç duyulmadığı için muharebe operasyonlarının yürütüldüğü başka bir tesise taşındı. Hava üssünden taşınan silah deposu sayısı böylece 3'e yükseldi.
HAVA ÜSSÜ'NDEN TAŞINDI
Uzun yıllar İncirlik Hava Üssü'nde bulunan arazi tipi 'Armag' mobil silah deposunun geçtiğimiz günlerde İncirlik Hava Üssü'nden taşındığı bildirildi.
40 TON AĞIRLIĞINDA, 15 METRE UZUNLUĞUNDA SİLAH DEPOSU
İncirlik Hava Üssü'nde artık ihtiyaç duyulmadığı için, muharebe operasyonlarının yürütüldüğü başka bir tesise taşınması kararlaştırılan 40 ton ağırlığında, 15 metre uzunluğundaki mobil silah deposu, Travis Hava Kuvvetleri Üssü'nden gelen 22'nci Hava Nakliye Filosu'na ait C-5M Super Galaxy ağır nakliye uçağıyla yeni tesise hareket etti.
3 SİLAH DEPOSU TAŞINDI
Son transferle birlikte İncirlik Hava Üssü'nden bugüne kadar toplamda 3 silah deposunun taşındığı öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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