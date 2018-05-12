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İncirlik'teki ABD'li askerlere Ramazan ayı ve oruç uyarısı geldi!

İNCİRLİK'TEKİ ABD'Lİ ASKERLERE RAMAZAN AYI VE ORUÇ UYARISI GELDİ!

Yaklaşan Ramazan ayı nedeniyle İncirlik'te Üssü'nde görev yapan ABD'li askerler ve görevli diğer personele dikkat etmeleri gereken konular hakkında duyuru yayımlandı.

Tarih : 12 Mayıs 2018, 11:00
Puan Ver : İncirlik'teki Abd'li Askerlere Ramazan Ayı Ve Oruç Uyarısı Geldi!(9/10)5

İncirlik'te Üssü'ndeki ABD'li askerler ve görevli diğer personel için, yaklaşan ramazan ayı dolayısıyla dikkat etmeleri gereken konular hakkında duyuru yayımlandı.

RAMAZAN AYI BAŞLIYOR

Merkez Sarıçam ilçesi İncirlik Mahallesi'nde konuşlu ABD Hava Kuvvetleri 39. Hava Üs Kanat Komutanlığının resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, çarşamba günü Müslümanlar için ramazan ayının başladığı belirtildi.

ORUÇ TUTULACAK

Bu günden sonra Türklerin, gündüz vaktinde bir şeyler yiyip içmeyeceği ifade edilen duyuruda, "Bahçenizde, yaz güneşi altında kan ve ter içinde iş yapan bahçıvan, ona yiyecek bir şey veya su verdiğinizde sizi geri çevirecek. Üzülmeyin, bu onların kutsal ramazan ayında oruç tutmaya başladıklarını gösteriyor." ifadesi kullanıldı.

DUYURU YAPILDI

Duyuruda çarşamba günü dünya üzerinde bir milyardan fazla insanın bir gecede gündelik alışkanlıklarına son vereceği aktarılarak "İslam'ın oruç ayı ramazan, bu yıl 16 Mayıs'ta, çarşamba günü başlıyor. Bu, Müslümanların Kur'an-ı Kerim'in inişini kutladıkları aydır. Ramazan, '11 Ayın Sultanı' kabul edilir. Bu, tüm dünyadaki Müslümanların özlemle beklediği, maddi ve manevi nimetlerin ayıdır." ifadeleri kullanıldı.

İSLAMIN BEŞ ŞARTINI ANLATTILAR

İslam'ın 5 şartının arasında oruç tutmanın da bulunduğu aktarılan duyuruda, oruç ve ramazanla ilgili şu bilgiler verildi:

"Çocuklar, hamile kadınlar, hastalar, seyahat edenler ve savaştaki askerler oruçtan muaf tutulur. Oruç, gün doğumundan yaklaşık bir saat önce başlar, gün batımının hemen ardından biter. Gün içinde kişi yemek yemez, su içmez ve karı koca arasında mahrem münasebet kurulmaz. Oruç tutan kişinin boğazından bir şey geçmemelidir. Sigara da içilmemelidir. Gün batımının ardından oruç sona erer. Fakat kişi oruç bittikten sonra fazla yiyip içmemeli. Ramazan orucu, yalnızca boğaz orucu değildir, manevi faydaları olan, kişiyi fiziksel, ruhsal ve akli olarak kuşatan bir oruçtur. Oruç tutan Müslümanlar ayrıca yiyecek bir şey bulamayan ihtiyaç sahiplerinin halini daha iyi anlarlar."

ASKER VE PERSONELE UYARI GELDİ

Duyuruda, ABD'li asker ve personelin, Türkiye'de misafir olarak bulunduğu anımsatılarak şu uyarılar yapıldı:

"Burada misafir olarak bulunan bizler, ev sahiplerimizin inançlarına saygının gereği olarak, kutsal ramazan ayında, oruç saatleri içinde kamuya açık alanlarda ve caddelerde, bir şey yiyip içmemeye dikkat etmeliyiz. Türk çalışma arkadaşlarınız, çalışanlarınız, bahçıvanınız oruç tutuyor olabilir. Bunun sonucu olarak, özellikle öğleden sonraları kan şekerleri düşebilir. Asabi, dalgın ve halsiz düşmüş olabilirler, bazıları baş dönmesi ve baygınlık geçirebilir. Bu sebeple güvenlik konusunda daha dikkatli olmalısınız. Lütfen makine ve araç kullananlara özellikle dikkat edin.
Üssün içinde ve dışında, şoförler daha gergin ve agresif olabilir. Özellikle orucun bozulmasına yakın akşam saatlerinde herkes daha aceleci ve sabırsız olduğundan trafikte daha agresif olabilir.
Tüm bu uyarıları aklınızda tutarak ramazan boyunca başkalarının ve kendinizin güvenliğine dikkat edin."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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