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ındustroyer , enerji altyapılarını hedef alıyor

INDUSTROYER , ENERJİ ALTYAPILARINI HEDEF ALIYOR

ESET, endüstriyel sistemleri hedef alan ve Stuxnet'ten sonra en tehlikeli endüstriyel siber tehdit olarak tanımlanan ‘Industroyer' zararlı yazılımını tespit etti.

Tarih : 19 Haziran 2017, 10:41
Puan Ver : Industroyer , Enerji Altyapılarını Hedef Alıyor(6/10)5


ESET, endüstriyel sistemleri hedef alan ve Stuxnet'ten sonra en tehlikeli endüstriyel siber tehdit olarak tanımlanan ‘Industroyer' zararlı yazılımını tespit etti.



Industroyer, özellikle enerji altyapıları gibi kritik endüstriyel sistemlerin çalışmalarını durduran karmaşık ve tehlikeli bir zararlı yazılım. ESET araştımacıları, ‘Win32/Industroyer' olarak etiketlenen bu zararlı yazılımın, büyük ihtimalle 2016 yılında Ukrayna enerji şebekesine yapılan ve başkent Kiev'in elektriksiz kalmasına neden olan saldırıdan sorumlu olduğunu aktardı.



Industroyer, endüstriyel kontrol sistemlerinin (ICS) çalışma süreçlerini, özellikle de elektrikli trafo merkezlerinde kullanılan kontrol sistemlerini kesintiye uğratmak üzere tasarlanmış görünüyor.



Industroyer'ın yazarları, protokoller hakkında geniş bilgiye sahip



Industroyer zararlı yazılımının arkasında olan siber saldırganlar, özellikle elektrik enerji sistemlerinde kullanılan endüstriyel protokoller hakkında geniş bilgiye sahip. Endüstriyel ortamda kullanılan belirli özel ekipmanlara erişim imkanı olmaksızın, bu tür zararlı yazılımın hazırlanması ve test edilmesi pek olası görünmüyor.



Industroyer, özellikle aşağıda listelenen şu dört farklı endüstriyel kontrol protokolüne odaklanmış görünüyor:





  • IEC 60870-5-101 (diğer bir deyişle IEC 101)





  • IEC 60870-5-104 (diğer bir deyişle IEC 104)





  • IEC 61850





  • İşlem Kontrol Veri Erişimi (OPC DA) için OLE





Ayrıca belirli gruba ait koruma rölelerini etkisiz kılmak üzere DOS saldırısı gerçekleştirebilecek bir de modül eklenmiş.



Industroyer'un potansiyel etkileri, enerji dağıtımını durdurmaktan tutun da çok daha tehlikeli ardışık çöküşler tetiklemeye kadar uzanabilir.



Struxnet'ten bu yana en tehlikeli endüstriyel zararlı



ESET Güvenlik Araştırmacısı Anton Cherepanov'a göre; “Industroyer'in sistemde kalma ve endüstriyel donanımın çalışmasına doğrudan müdahale etme kabiliyeti, İran'ın nükleer programına saldıran ve 2010'da keşfedilen Stuxnet'ten bu yana, Industroyer'i endüstriyel kontrol sistemleri için en tehlikeli zararlı yazılım tehdidi haline getiriyor.”



 



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