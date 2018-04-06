Denizli'nin turizm bölgesi Pamukkale'de otel inşaatlarında çalışırken ailesi için aldığı ineği satıp, 300 dolarla 1995 yılında Japonya'ya giden Abdullah Arpa, geçen zaman içinde pilot eğitimi alıp, kendi şirketini kurdu. İlkokulu bile bitiremeyen Arpa, uçak simülatöründe pilot eğitirken, şirketinin jetini de alıp servet sahibi oldu.

İLKOKULU BİTİREMEMİŞ

Aslen Vanlı olan Abdullah Arpa (42), meslek hayatına çocukken bulaşıkçılık ve ayakkabı boyacılığı ile yaparak başladı. İlkokulu bitiremeyen ve 21 kardeş olan Abdullah Arpa, bir süre oto galeride araç yıkadı, ardından da Denizli'nin turizm bölgesi Pamukkale'de inşaatlarda çalışmaya başladı. İnşaatlarda tuğla taşıyıp, harç karan Arpa, bir yandan da turistlere kartpostal satıp. zamanla İngilizce'yi öğrendi.

İNEĞİ SATIP, JAPONYA'YA GİTTİ

1995 yılında ailesine aldığı ineği satan Abdullah Arpa, 300 dolarla Japonya'ya gitti. Tokyo'da 12 gün parklarda yatan Arpa, bir tavuk çiftliğinde tanıştığı Japon vatandaşının aracılığı ile iş buldu. Türkiye'den Japonya'nın uçakla 12 saat sürdüğünü belirten Arpa, "300 dolarla uçağa bindim. 12 saat boyunca uçakta, 'Çok para tutar' diye hiçbir şey yemedim. Kalacak yerim olmadığı için Tokyo'da Yoyogi Parkı'nda 12 gün boyunca yattım. Tavuk çiftliğinde bana iş bulan kişiye iş karşılığı bir maaşımı verdim. Tavuk çiftliğinden sonra inşaat işlerinde de çalıştım. Para kazanınca seyyar kebap arabası alıp, satış yaptıktan sonra işler iyi gidince Türk restoranı açtım. Para kazanmaya başlayınca bir süre sonra 3 restoranım ve bir barım oldu" dedi.

"HAYALİM UÇMAKTI, HAVAİ'YE GİDİP PİLOT EĞİTİMİ ALDIM"

Hayalinde uçmak olan evli bir çocuk babası Abdullah Arpa, sahibi olduğu restoranları ve barı satıp, ABD'nin Hawaii Eyaleti'ne gidip, pilotluk eğitimi aldı. Pilot lisanslarını aldıktan sonra Hawaii'de bir havayolu şirketinde 6 ay boyunca, yakın adalara uçakla yolcu taşıdı. Daha sonra Japonya'ya dönen Arpa, üç arkadaşıyla birlikte küçük bir uçak alıp, yolcu taşımaya başladı. Kendisinin olmadığı sırada 4 yıl önce uçağın düştüğünü ve pilot ortağı ile 3 yolcunun öldüğünü söyleyen Arpa, "Uçağın düşmesinin ardından vazgeçmedim. Kendim özel bir şirkette pilot olarak uçmaya devam ettim. En az 1500 saat uçtum. Bu arada İngiltere'ye gidip, Boeing 747-400 yolcu uçağı eğitmen lisansımı aldım. Dubai, Londra gibi şehirlere yolcu taşıdım. Buralara da yaklaşık 1000 saat uçtum" diye konuştu.

KENDİ ŞİRKETİNİ KURUP, JETİNİ ALDI

Japonya'da kendi şirketini kurup, kiraladığı uçakla özel yolcu taşıyan Arpa, "Kurduğum şirkette Japonlara pilot eğitimi vermeye başladım. Şu anda 50'inin üzerinde öğrencim var. Onlara pilotaj eğitimi veriyorum. Dünyada 20 tane olan uçak simülatörlerinden birisi de benim şirketimde. Şirketimin biri kendine ait, diğeri kiralık 2 jeti var. 8 ayrı havaalanında yer hizmetleri ile alışveriş mağazalarım var. Çocukluğumda ayakkabı boyacılığı yaptığım günleri unutamıyorum, zabıtadan dayak bile yemiştim. Hayat önüme ne engel çıkarsa çıkarsın, hiç vazgeçmedim ve hayallerimi gerçekleştirdim. İnşaatlarda amelelik yaptım, ilkokulu bile maddi imkansızlıklar nedeniyle bitiremedim. Ama şimdi çok sayıda çeşitli uçaklardan eğitmen lisanslarım var ve pilot eğitiyorum" şeklinde konuştu.

Abdullah Arpa, Japonya ve Hawaii'de pilotluk için yeteneğin yeterli olduğunu, Türkiye'de ise kurallar gereği bu mesleği yapmasının söz konusu olmadığını söyledi.

Kaynak: haberinburada