İNEGÖL'ÜN İKİ NUMARASIYDI, OTEL ODASINDA ÖLÜ BULUNDU!
Bursa'nın İnegöl ilçesinde önceki dönem belediye başkan yardımcısı olan Yusuf Şen, tail için gittiği Kemer'de otel odasında ölü bulundu.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde önceki dönem belediye başkan yardımcısı olan Yusuf Şen, tatil yapmak için geldiği Kemer'deki lüks bir otelde odasında ölü bulundu.
TEMİZLİK PERSONELİ ODASINDA ÖLÜ BULDU
İnegöl'de 2009 yılında belediye meclis üyesi seçilen ve daha sonra Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirildiği öğrenilen Yusuf Şen (55), işadamı arkadaşı ile birlikte Antalya'nın Kemer ilçesi Deniz Caddesi'nde bulunan 5 yıldızlı bir otele yerleşti. Öğleden sonra Yusuf Şen'in odasını temizlemek üzere içeriye giren otel personeli Şen'in yatakta hareketsiz yattığını gördü. Çağırılan 112 Acil Servis sağlık ekibi, Yusuf Şen'in hayatını kaybettiğini belirledi.
BAŞSAVCI OTEL ODASINDA İNCELEME YAPTI
Olaydan sonra Kemer Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ve Asayiş Büro amirliklerine bağlı ekipler otele gelip odada araştırma yaparken, Kemer Cumhuriyet Başsavcısı Filiz Sarkaya ve Kemer İlçe Emniyet Müdürü Rasim Oymaağaç da otele gelerek inceleme yaptı.
ARKADAŞI EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ
İncelemenin ardından Yusuf Şen'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Antalya Grup Başkanlığı Morguna gönderilirken, maktulün tatile birlikte geldiği ancak ayrı odalar kiraladığı öğrenilen arkadaşı, polis tarafından ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaynak: haberinburada
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