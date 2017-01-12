İNEK ÇANI YÜZÜNDEN VATANDAŞ OLAMADI
Hollanda'da dünyaya gelen, ancak 8 yaşından beri İsviçre'de yaşayan Nancy Holten'in (42) vatandaşlık başvurusu 2. kez geri çevrildi.
Kadının ülkenin milli geleneği olan inek çanına karşı kampanya yürüttüğü için kabul edilmediği belirtiliyor. Holten ise, "Ben geleneklere saldırmıyorum. Hayvanların refahı için çabalıyorum" diye konuştu.
kaynak:ahaber
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