Reina Saldırısıyla İlgili Flaş Gelişme: Gözaltı Sayısı 35'e Çıktı!
Galatasaray Ahmet Çalık'ı Kap'a Bildirdi
Merkez Bankası'nın Eli Kolu Bağlı Değil
Pkk'ya Yönelik Operasyonlarda 3 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Atalay Filiz İçin 2 Kez Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis İstemi
Acun Ilıcalı Ve Sneijder Öyle Bir Poz Verdi Ki
Beşiktaş Ve Mehmet Ekici'de İki İhtimal...
Uşak'ta Okullar Tatil Edildi
Araç Sahipleri Dikkat!
Fitch'ten Kritik Türkiye Açıklaması!
Kalp Krizi Tanımı Ve Nedenleri
İnek Çanı Yüzünden Vatandaş Olamadı
Sınav Kitapçıklarını Elektronik Ortamda Arşivleyecek
Çanakkale'de Silahlı Saldırı: 2 Ölü
Anayasa Geçerse Başımıza Neler Geleceğinin Fotoğrafı
Erdoğan'la Putin Görüştü
Burcu Esmersoy'u Ağlatan Haber!
Geleceğe Umutla Bakıyoruz
Mps Hastası Kızları İçin Yardım Bekliyorlar
12 Yaşındaki Yılmaz Yavuz'un Hastanede Ölümüne...

inek çanı yüzünden vatandaş olamadı

İNEK ÇANI YÜZÜNDEN VATANDAŞ OLAMADI

Hollanda'da dünyaya gelen, ancak 8 yaşından beri İsviçre'de yaşayan Nancy Holten'in (42) vatandaşlık başvurusu 2. kez geri çevrildi.

Tarih : 12 Ocak 2017, 16:08
Puan Ver : İnek Çanı Yüzünden Vatandaş Olamadı(10/10)11




Kadının ülkenin milli geleneği olan inek çanına karşı kampanya yürüttüğü için kabul edilmediği belirtiliyor. Holten ise, "Ben geleneklere saldırmıyorum. Hayvanların refahı için çabalıyorum" diye konuştu.



 



kaynak:ahaber








Etiketler: İnek  Çanı  Yüzünden  Vatandaş  Olamadı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER