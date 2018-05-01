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İngiliz Basını: Oğuzhan, Newcastle United'la Sözleşme İmzaladı
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İngiliz Basını: Oğuzhan, Newcastle United'la Sözleşme İmzaladı

İNGİLİZ BASINI: OĞUZHAN, NEWCASTLE UNİTED'LA SÖZLEŞME İMZALADI

İngiliz basını, Beşiktaş'ta forma giyen Oğuzhan Özyakup'un Newcastle United'la anlaştığını yazdı.

Tarih : 01 Mayıs 2018, 12:30
Puan Ver : İngiliz Basını: Oğuzhan, Newcastle United'la Sözleşme İmzaladı(10/10)6

Son 16 haftada sadece 1-0 kazanılan Alanyaspor maçında 90 dakika forma giyen Oğuzhan'ın Newcastle'la 3+2 yıllık ön protokol imzaladığı iddia edildi.

İngiliz Eklipse Sport Radio'nun iddiasına göre İngiliz ekibinin menajeri Rafa Benitez'in Liverpool'u çalıştırdığı dönemden Steve Gerrard'a benzettiği Oğuzhan'la özel olarak Londra'da görüştü. Buluşmada Oğuzhan, Benitez'in kendisi için düşündüğü projeden etkilenirken, yapılan teklifi de kabul ettiği belirtildi.

YILDA 2 MİLYON STERLİN KAZANACAK

İddiaya göre Beşiktaş'ın kaptanı yılda 2 milyon sterlinden 3 yıllık ön protokole imza attı, hatta bu anlaşmada Newcastle'ın elinde +2 yıllık da opsiyon hakkı bulunuyor.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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