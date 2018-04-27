İNGİLİZ BASININDAN CENK TOSUN'A: KUSURA BAKMA YEDEKSİN
İngiliz basınında Everton tarihinin en iyi 5 forvetinin belirlendiği bir haber yayınlandı. Haberin başlığı için "Cenk Tosun kusura bakma ama yedeksin" ifadesinin kullanılması dikkat çekti.
İngiliz Football Insider adlı site, Everton'ın en iyi 5 golcüsünün listesini belirledi.
Devre arasında Beşiktaş'tan transfer edilen Cenk Tosun'a listede yer verilmezken, milli futbolcunun daha yeni geldiği ve kat etmesi gereken yol olduğu ifade edildi.
İŞTE EVERTON TARİHİNİN EN İYİ 5 FORVETİ:Romelu LukakuKevin CampbellLouis SahaAiyegbeni YakubuDuncan Ferguson
Kaynak: haberinburada
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