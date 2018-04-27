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İngiliz Basınından Cenk Tosun'a: Kusura Bakma Yedeksin
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İngiliz Basınından Cenk Tosun'a: Kusura Bakma Yedeksin

İNGİLİZ BASININDAN CENK TOSUN'A: KUSURA BAKMA YEDEKSİN

İngiliz basınında Everton tarihinin en iyi 5 forvetinin belirlendiği bir haber yayınlandı. Haberin başlığı için "Cenk Tosun kusura bakma ama yedeksin" ifadesinin kullanılması dikkat çekti.

Tarih : 27 Nisan 2018, 18:20
Puan Ver : İngiliz Basınından Cenk Tosun'a: Kusura Bakma Yedeksin(6/10)2

İngiliz Football Insider adlı site, Everton'ın en iyi 5 golcüsünün listesini belirledi.

Devre arasında Beşiktaş'tan transfer edilen Cenk Tosun'a listede yer verilmezken, milli futbolcunun daha yeni geldiği ve kat etmesi gereken yol olduğu ifade edildi.

İŞTE EVERTON TARİHİNİN EN İYİ 5 FORVETİ:

Romelu LukakuKevin CampbellLouis SahaAiyegbeni YakubuDuncan Ferguson

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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