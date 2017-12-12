İngiltere'nin Türkiye Büyükelçisi Moore, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye'ye veda etti. Sıkı bir Beşiktaş taraftarı olduğu bilinen videosunu 'Siyah!' diyerek bitirdi.

İngiltere'nin görev süresi dolan Türkiye Büyükelçisi Richard Moore, Twitter hesabından bir veda mesajı yayınladı.

2,5 DAKİKALIK VEDA VİDEOSU

Twitter hesabından yaklaşık iki buçuk dakikalık bir video mesajı paylaşan Moore, Türkçe olarak Türkiye macerasını anlattı. Büyükelçilerinin görevi gereği ülkelerinin çıkarlarını savunması gerektiğini söyleyen Moore, ikinci şartın ise ev sahibi ülkeye beslenen sempati olması gerektiğini söyledi.

'GÜZEL TÜRKİYE'M BOL ŞANS'

"Türkiye'yi ve Türkleri çok seviyorum" diyen Richard Moore, "Benim güzel Türkiye'm, bol şans. Sizi ziyaret etmek için geri döneceğiz." ifadelerini kullandı.

SIKI TARAFTAR, VİDEOSUNU BEŞİKTAŞ MESAJIYLA BİTİRDİ

Sıkı bir Beşiktaş taraftarı olduğunu bilinen videosunu 'Siyah!' diyerek bitirdi.

"ŞALGAMI SEVEMEDİM"

Richard Moore, dün akşam yaptığı paylaşımda da şalgam içerken çekilen bir fotoğrafını paylaşmış ve "Türkiye'de 7 yılım geçti ama şalgamı sevemedim. Kusuruma bakmayın" ifadelerini kullanmıştı.

RICHARD MOORE KİMDİR?

Libya doğumlu olan Richard Moore, kendisini "yarı İrlandalı tüm Birleşik Krallık'lı" olarak tanımlamıştır. Lisans eğitimini Oxford Üniversitesi'nde Felsefe, Politika ve Ekonomi dallarında tamamladı. Lisansüstü eğitimini sırasıyla Harvard Üniversitesi Kennedy School of Government'ta ve Stanford Executive Program'ında sürdürdü. Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı'nda; 2010-2012 yılları arasında Avrupa, Latin Amerika ve Küreselleşme Direktörü, 2008-2010 yılları arasında ise Program ve Değişim Direktörü olarak görev yaptı. Ayrıca, Vietnam, Pakistan ve Malezya'da çalıştı. 1990-1992 yıllarında bir sene Ankara'daki büyükelçilikte iki sene İstanbul'daki konsoloslukta basın ateşesi görev yaptı. 2014 yılının Ocak ayında ise David Reddaway'den sonra Birleşik Krallık'ın Türkiye Büyükelçisi olarak atandı. Genetik bir rahatsızlıktan dolayı görme engelli olan ve Rehber Köpekler Derneği kurucularından Maggie Moore ile evlidir. Çiftin bir oğlu ve İstanbul'da dünyaya gelmiş bir kızı vardır. İyi derecede Türkçe bilmektedir. Moore'un ilgi alanları arasında golf, uzun yürüyüşler, tüplü dalış, Türk halıları ve porselen koleksiyonu gibi zevklerin yanında futbol tutkusu da bulunmaktadır ve 1990 yılından beri de Beşiktaş JK taraftarıdır. Richard Moore, sosyal medyayı etkin olarak kullanmaktadır.

İngiliz Büyükelçinin şalgamla ilgili attığı tweet:

Kaynak: haberinburada