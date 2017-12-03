İNGİLİZ DEVİ, YUSUF YAZICI İÇİN GELİYOR
Manchester City'nin scout ekibi, Trabzonspor-Antalyaspor maçında genç yıldızı tribünden izleyecek.
Trabzon'un yıldızı Yusuf Yazıcı Avrupa devleri tarafından paylaşılamıyor. Fransız ekibi Monaco ve son olarak Tottenham'ın transfer etmek istediği Yusuf Yazıcı'ya İngilizler'in köklü kulübü Manchester City de talip oldu. City'nin scoutlarının yarın oynanacak Trabzon-Antalya maçında tribünde olması bekleniyor.
KENDİSİNİ HEP YENİLİYOR
İngiliz kulübünün yöneticilerinin Yusuf'un menajeri ile bir görüşme yaptığı ve "Yusuf'u uzun süredir takip ediyoruz. Kendisini sürekli yenileyen bir futbolcu" dediği öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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