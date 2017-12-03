Trabzon'un yıldızı Yusuf Yazıcı Avrupa devleri tarafından paylaşılamıyor. Fransız ekibi Monaco ve son olarak Tottenham'ın transfer etmek istediği Yusuf Yazıcı'ya İngilizler'in köklü kulübü Manchester City de talip oldu. City'nin scoutlarının yarın oynanacak Trabzon-Antalya maçında tribünde olması bekleniyor.

KENDİSİNİ HEP YENİLİYOR

İngiliz kulübünün yöneticilerinin Yusuf'un menajeri ile bir görüşme yaptığı ve "Yusuf'u uzun süredir takip ediyoruz. Kendisini sürekli yenileyen bir futbolcu" dediği öğrenildi.

Kaynak: haberinburada