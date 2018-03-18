İNGİLİZ EKİBİ, KADIKÖY'DE YILDIZ FUTBOLCUYU TAKİP ETTİ
İngiliz ekibi Newcastle United'ın scoutları, Fenerbahçe derbisinde Galatasaraylı Garry Rodrigues'i takip etti.
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Garry Rodrigues, Kadıköy'de de takip altındaydı. Yıldız oyuncu, Newcastle United scoutları tarafından izlendi.
Kadıköy'deki derbide hazır bulunan İngiliz ekibinin scoutları, 90 dakika boyunca Rodrigues'i izleyerek, takiplerini sürdürdü.
Kaynak: haberinburada
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