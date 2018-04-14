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İngiliz general Esad'ı savununca kanal yayını kesti

İNGİLİZ GENERAL ESAD'I SAVUNUNCA KANAL YAYINI KESTİ

Görev yaptığı dönemde Irak'taki İngiliz güçlerini de komuta eden emekli Tümgeneral Jonathan Shaw, Sky News'ta katıldığı programda, Esad'ın kimyasal saldırı yapmayacağını ima edince yayın kesildi.

Tarih : 14 Nisan 2018, 12:10
Puan Ver : İngiliz General Esad'ı Savununca Kanal Yayını Kesti(10/10)6

İngiliz ordusundan 2012'de emekli olan İngiliz komutan Jonathan Shaw, Sky News'te Sam Washington'ın sunduğu programa canlı bağlanarak Suriye'deki kimyasal saldırı iddialarını yorumladı.

'NEDEN ŞİMDİ, NEDEN DOĞU GUTA'DA?'

Tümgeneral Shaw, Doğu Guta'nın Duma ilçesinde kimyasal saldırı düzenlendiği iddiaları hakkında, "Tartışmada gözden kaçırılan şey, Suriye'yi şu anda ve Doğu Guta'da kimyasal saldırı gerçekleştirmeye iten motivasyonun ne olabileceğidir. Tam da Suriyeliler zafer kazanırken" yorumunu yaptı.

Programın sunucusu Sam Washington, Tümgeneral Shaw'un yorumunun ardından tedirgin bir tavırla İngiliz askerin sözünü kesti ve programa başka bir bağlantıyla devam etmeye başladı.

'AKILLARA ZİYAN'

Sky News sunucusunun bu tavrı kimi Twitter kullanıcıları tarafından 'kaba' bulunurken, kimileri ise bunun İngiliz basınının durumunu yansıtan talihsiz bir kare olduğunu ifade etti.

Muhalif kimliğiyle bilinen İngiliz siyasetçi George Galloway de, Sky News sunucusunun yayını kestiği anları Twitter hesabında paylaşarak, "Bütünüyle akıllara ziyan… Bunu güçlü şekilde paylaşın" mesajını yazdı.

Duma'daki kimyasal silah iddiaları hakkında henüz Batılı devletler tarafından hiçbir kanıt ortaya konmamış olmasına rağmen, başta İngiltere, ABD ve Fransa, Suriye'ye yönelik askeri müdahale tehditlerini sürdürüyor.

Kaynak: Sputnik

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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