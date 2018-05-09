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İngiliz General'den, YPG'ye şaşırtan uyarı!

İNGİLİZ GENERAL'DEN, YPG'YE ŞAŞIRTAN UYARI!

İngiliz Tümgeneral Gadney, YPG/PKK'nın ÖSO mensuplarının ailelerini tehdit etmesine ilişkin, "Tüm taraflara sivillerin korunmasını sağlama çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Tarih : 09 Mayıs 2018, 01:10
Puan Ver : İngiliz General'den, Ypg'ye Şaşırtan Uyarı!(5/10)1

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun Komutan Yardımcısı İngiliz Tümgeneral Felix Gadney, YPG/PKK'nın Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensuplarının ailelerini tehdit etmesine ilişkin olarak "Tüm taraflara sivillerin korunmasını sağlama çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Video konferans yöntemiyle ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) bağlanan Tümgeneral Gadney, Irak ve Suriye'de DEAŞ'a karşı yürütülen operasyonlara ilişkin soruları yanıtladı.

YPG/PKK, ÖSO AİLELERİNİ TEHDİT EDİYOR

AA muhabirinin "YPG, bir açıklamasında Türkiye ile iş birliği yapan Özgür Suriye Ordusu üyelerinin ailelerini tehdit ediyor. SDG kılıfı altında koalisyon tarafından eğitildiklerinden dolayı bu ortaklarınızın bu açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Böyle bir adımı destekliyor musunuz?" sorusu üzerine İngiliz general şu ifadeleri kullandı:

"ÖSO ODAK ALANIMIZ DIŞINDA FAALİYET GÖSTERİYOR"

"Özgür Suriye Ordusu bizim odak alanımızın dışında faaliyet gösteriyor. Tüm taraflara gerginlikleri azaltmaları, şu anda bizim için kritik olan DEAŞ'ın yenilmesine odaklanmaları ve Kuzeydoğu Suriye'ye barış ve istikrar getirmeleri çağrısında bulunuyoruz."

"SİVİLLERİN KORUNMASINI SAĞLAMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Bunun üzerine, muhabirin "Koalisyon yerel güçleri savaş hukuku kuralları konusunda da eğittiğini söylüyor. Savaş hukuku o bölgede ailelerin, kadın ve çocukların hedef alınmasına izin veriyor mu ki ortağınız böyle bir açıklama yapıyor?" sorusuna ise Tümgeneral Gadney "Hayır! Elbette ki savaş hukuku sivillerin hedef alınmasına izin vermiyor. Ve ifade ettiğim gibi tüm tarafları savaş alanındaki tüm sivillerin korunmasını sağlamaya çağırıyoruz." yanıtını verdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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