Koçyiğit'ten Kılıçdaroğlu'na Muhalefet Dersi: Sadece Karalamakla Olmaz
Olaylı Derbinin Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı: Hükmen Yenilebiliriz
İngiliz Hükümeti İtiraf Etti: Pyd/Ypg İle Temasımız Var
Apple Hisseleri 2 Günde Yaklaşık Yüzde 7 Değer Kaybetti
Putin'in Limuzini Testleri Geçti, Trump'ın Canavarından Önce Alacak
Ünlü Yıldızdan İsrail'e Filistin Tepkisi: Verdiğiniz Ödülü Almıyorum
Çipras Türkiye'ye Gözdağı Vermek İsterken Alay Konusu Oldu
Quaresma'dan İmalı Fenerbahçe Paylaşımı
Fenerbahçe Doğuş, Final Four'a Bir Adım Daha Yaklaştı
Futboldaki Şiddet Basketbola Da Sıçradı! Dev Adamlar Birbirine Girdi
Twitter Çöktü, Erişim Sağlanamıyor!
Yaşlı İngilizin Kalbi Striptiz Şova Dayanmadı
'büyük Dönüş Yürüyüşü'nün 4'üncü Cuma Gününde Bilanço Ağırlaştı: 4 Ölü, 465 Yaralı
Ligde Liderlik Koltuğu Yer Değiştirdi! Baş Rolde Arda Var
Altınordu Play-Off'a Göz Kırptı
Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş Derbisinin Bilançosu Belli Oldu
Cumhurbaşkanı: Şenol Güneş'e Çakmak Atan Taraftar Kesin Alkoliktir
Uefa'dan Fenerbahçe'ye Müjde
Uefa, Galatasaray İçin Kararını Erteledi
Whatsapp'a Yerli Rakip Çıktı: İletee

İngiliz Hükümeti İtiraf Etti: PYD/YPG İle Temasımız Var

İNGİLİZ HÜKÜMETİ İTİRAF ETTİ: PYD/YPG İLE TEMASIMIZ VAR

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, "İngiliz Hükümeti'nin PYD/YPG ile sınırlı bir teması var, PKK ile ise hiçbir teması yok." dedi.

Tarih : 21 Nisan 2018, 00:30
Puan Ver : İngiliz Hükümeti İtiraf Etti: Pyd/Ypg İle Temasımız Var(8/10)4

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, parlamentonun Dışişleri Komisyonunun Irak ve Suriye'deki Kürt hareketleriyle ilgili raporuna verdiği yanıtta, "İngiliz Hükümeti'nin PYD/YPG ile sınırlı bir teması var, PKK ile ise hiçbir teması yok." açıklamasında bulundu.

YPG'YE PKK'DAN UZAK DURMALARI YÖNÜNDE UYARI

Bakanlık, İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarasının Dışişleri Komisyonu tarafından yayımlanan "Kürtlerin hevesleri ve İngiltere'nin çıkarları" başlıklı rapora yazılı yanıt verdi. Metinde, "PYD/YPG ile etkileşimlerimizde PKK ile olabilecek her türlü bağlantıları ile ilgili kaygılarımızı dile getiriyoruz ve kendilerini PKK'dan ve terör etkinliklerinden uzaklaştırmaları çağrısı yapıyoruz." ifadelerine yer verildi. PKK ile PYD/YPG'nin benzer ideolojik hedefleri olduğuna işaret eden İngiltere Dışişleri Bakanlığı, şu değerlendirmelerde bulundu: "PYD/YPG, kontrolü altındaki topraklarda bu ideolojiye göre siyasi yapılar oluşturdu. PYD kontrolündeki alanlardaki yönetimle ilgili, özellikle de siyasi muhalefete müsamaha gösterilmemesi ve yönetim yapılarında başkalarına yer verilmemesi ile ilgili kaygılarımız var."

İNGİLTERE, TÜRKİYE'NİN SINIRLARINI KORUMAYA DÖNÜK MEŞRU ÇIKARINI TANIYOR

İngiltere'nin Afrin'deki ve genel olarak kuzeydoğu Suriye'deki gelişmeleri de yakından izlediği belirtilen metinde, "İngiltere gerilimin düşürülmesi ve sivillerin korunması çağrısı yaparken, Türkiye'nin kendi sınırlarını korumaya dönük meşru çıkarını da tanıyor." ifadesi yer aldı.

SDG'YE HAVA DESTEĞİ SAĞLADIKLARINA DEĞİNİLDİ

Dışişleri Bakanlığının metninde ayrıca İngiltere'nin DEAŞ'a karşı Küresel Koalisyonun parçası olarak, YPG'yi de içinde barındıran Suriye Demokratik Güçlerine (SDG) hava desteği sağladığı belirtilip, "Ancak birer yapı olarak ne SDG'ye ne de YPG'ye silah, kaynak veya teçhizat sağladık." görüşü savunuldu.

"TEK YANLI OTONOM İLANINI DESTEKLEMEYİZ"

Suriye'nin toprak bütünlüğünü desteklediklerini kaydeden Dışişleri Bakanlığı, "İngiltere, hiçbir tek yanlı otonom ilanını desteklemiyor." ifadesini kullandı.

FIRAT KALKANI'NA ÖVGÜ

Türkiye'nin DEAŞ'a karşı gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı harekatını öven İngiltere Dışişleri Bakanlığı, bu harekatla temizlenen topraklarda devam eden Türk askeri varlığı ile Suriye Geçici Hükümetinin ve Türkiye'nin destek verdiği muhaliflerin yönetime geldiğine işaret etti. Bakanlığın metninde, "İngiltere, Türkiye'nin Küresel Koalisyonun DEAŞ'la mücadeleye yaptığı bu önemli katkıyı memnuniyetle karşılıyor." ifadesi kullanıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İngiliz  Hükümeti  İtiraf  Etti  Pyd/Ypg  İle  Temasımız  Var    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER