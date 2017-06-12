

Kökleri 1910'lara kadar uzanan ve bir dönem İngiliz yollarının vazgeçilmezi olan Morgan'ın üç tekerlekli otomobili, 2011 yılında modern teknolojiyle yeniden yaratılmıştı. Morgan'ın üç tekerlekli “efsanesi”, bundan böyle Türkiye'de de satışa sunulacak.Klasik Garaj'ın kurucusu Tunç Lokmanhekim tarafından Türkiye'de satılmaya başlanacak aracın henüz resmen fiyatı açıklanmadı.







Bu dönemde üretilen başka hiçbir araca benzemeyen Morgan Three Wheeler, önde ve açıkta yer alan 2.0 lt hacimli 82 HP'lik "V" motora sahip. Bu motor, Harley Davidson motosikletlerde kullanılanlarla aynı. Vites kutusu ise Mazda'dan alınma. Araç, hafifliği sayesinde 0'dan 100 km/s hıza 6 saniyede çıkıyor. Fabrika verilerine göre ortalama yakıt tüketimi ise 100 km'de 9.3 lt.







kaynak:ahaber



