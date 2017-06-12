Fetö'nün 30 Yıllık Evlilik Kataloğu Ortaya Çıktı
İşte 13.06.2017 Tarihli Güncel Altın Fiyatları!
Çipli Kimlik Kartları İle İlgili Flaş Karar!
Gözaltına Alındığı Operasyonda Şok Detaylar
Suudi Arabistan'dan Flaş Bein Sports Kararı
Hastaneye Yaralı Getirdikleri Kadın Ölünce Kaçtılar
Sızma Girişimindeki Pkk'lılar F-16'larla Etkisiz Hale Getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sanatçı Ve Sporculara İftar Verdi
Emniyetten Pervin Buldan Açıklaması
İstanbul'da Toplu Ulaşım Bayramda İndirimli Olacak
Marmara Ve Ege'de Deprem! İşte Depremin Merkez Üssü
Yunanistan'da Yıkılan Binalar Var
Acil Zayıflamak İçin Ne Yapabilirim? Diyorsanız...
Amerika'da Baby Shower Partisi
İngiliz Klasiği 3 Tekerlekli Otomobil Türkiye'ye Geliyor
Katar Ablukayı Kırdı! Gemi Limana Ulaştı
Yıl Sonu Enflasyon Beklentisi Yüzde 9.55'e Çıktı
En Değerli Futbolcu Neymar
Pkk'lı Teröristlerden Üs Bölgesine Hain Saldırı
Depremin Ardından Herkes Eski Chp'li Vekilin Tweet'ini Konuşuyor

ingiliz klasiği 3 tekerlekli otomobil türkiye'ye geliyor

İNGİLİZ KLASİĞİ 3 TEKERLEKLİ OTOMOBİL TÜRKİYE'YE GELİYOR

Kökleri 1910'lara kadar uzanan ve bir dönem İngiliz yollarının vazgeçilmezi olan Morgan'ın üç tekerlekli otomobili, 2011 yılında modern teknolojiyle yeniden yaratılmıştı.

Tarih : 12 Haziran 2017, 16:33
Puan Ver : İngiliz Klasiği 3 Tekerlekli Otomobil Türkiye'ye Geliyor(9/10)11


Kökleri 1910'lara kadar uzanan ve bir dönem İngiliz yollarının vazgeçilmezi olan Morgan'ın üç tekerlekli otomobili, 2011 yılında modern teknolojiyle yeniden yaratılmıştı. Morgan'ın üç tekerlekli “efsanesi”, bundan böyle Türkiye'de de satışa sunulacak.Klasik Garaj'ın kurucusu Tunç Lokmanhekim tarafından Türkiye'de satılmaya başlanacak aracın henüz resmen fiyatı açıklanmadı.



Bu dönemde üretilen başka hiçbir araca benzemeyen Morgan Three Wheeler, önde ve açıkta yer alan 2.0 lt hacimli 82 HP'lik "V" motora sahip. Bu motor, Harley Davidson motosikletlerde kullanılanlarla aynı. Vites kutusu ise Mazda'dan alınma. Araç, hafifliği sayesinde 0'dan 100 km/s hıza 6 saniyede çıkıyor. Fabrika verilerine göre ortalama yakıt tüketimi ise 100 km'de 9.3 lt.



 



kaynak:ahaber



 





Etiketler: İngiliz  Klasiği  3  Tekerlekli  Otomobil  Türkiye  Ye  Geliyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER