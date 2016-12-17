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ingiliz lideri corbyn, pkk lobisini destekliyor

İNGİLİZ LİDERİ CORBYN, PKK LOBİSİNİ DESTEKLİYOR

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile telefon görüşmesinde Rus mevkidaşı Lavrov, Kayseri saldırısı nedeniyle taziyelerini iletirken, Suriye'deki gelişmeler de ele alındı

Tarih : 17 Aralık 2016, 14:20
Puan Ver : İngiliz Lideri Corbyn, Pkk Lobisini Destekliyor(5/10)5


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov bu sabah Kayseri'de gerçekleştirilen terör saldırısı nedeniyle Bakan Çavuşoğlu'na taziyelerini iletti.



Alınan bilgiye göre, görüşmede, ayrıca sivillerin tahliyesi meselesi dahil olmak üzere Halep'teki gelişmelerle Moskova'da gerçekleştirilmesi planlanan Suriye toplantısına ilişkin hususlar ele alındı.



 



kaynak:habertürk








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