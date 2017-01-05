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ingilizce tercüme

İNGİLİZCE TERCÜME

İngilizce tercüme, İngilizce'den Türkçe'ye yada tam tersi olarak Türkçe'den, İngilizce'ye yapılan tercüme işlemidir.

Tarih : 05 Ocak 2017, 17:48
Puan Ver : İngilizce Tercüme(7/10)5


İngilizce tercüme, İngilizce'den Türkçe'ye yada tam tersi olarak Türkçe'den, İngilizce'ye yapılan tercüme işlemidir. Tercümanlık bürosu hizmetlerinden birisi olan İngilizce tercüme hizmetinde, yazılı belgeler veya sözlü konuşmalar, çevirinin ana kaynağı niteliğindedir.



Tercüme hizmetleri ülkemizde pek çok farklı yabancı dillerde sağlanmaktadır ancak dünya genelinde yaygın olarak kullanılan bir dil olan İngilizce daha fazla tercih sebebidir. İngilizce dışında, bir diğer kullanım yaygınlığı bakımından önemli bir olan Almanca için de benzer bir talep oranı söz konusudur. Nitelikli ve beklentileri karşılayacak bir tercümanlık hizmetinin sağlanmasında, firmaların izledikleri farklı yollar vardır.



İngilizce Tercümanlık Hizmeti



Tercüme yada mütercimlik hizmeti temelinde kaynak ve hedef dil olmak üzere iki ana unsuru ele alır. Kaynak dil, çevirisi yapılacak olan dil olarak ifade edilirken, hedef dil ise çevirinin yapıldığı dil anlamındadır. Esasında çeviri dediğimiz durum, kaynak ile hedef dil arasındaki translation yani aktarım sürecini ilgilendirmektedir. Bu süreç, çevirisi yapılacak olan dillerin hem yapı hem de anlam olarak benzerlik göstermelerine göre, zor yada kolay bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir.



Bahsettiğimiz kaynak ve hedef dil arasındaki aktarım sürecini etkileyen pek çok sebep vardır. Bu sebeplerin başında, ilgili kaynağın türü ve bu türün alt sınıfı olarak niteleyebiliriz. Dolayısıyla kaynak dilden, hedef dile çeviri sürecinde ilk olarak, sözlü mü, görsel mi yoksa yazılı mı olacağı analiz edilirken; ikinci olarak ise söz konusu kaynağın türünün belirlenmesinden sonraki alt türünün belirlenmesi aşamasında belgelerin ne amaçla hazırlanacağı göz önünde bulundurulur. Bunu daha iyi anlayabilmek adına; hukuki çeviri, tıbbi çeviri, teknik çeviri gibi sınıflandırmalardan söz edebiliriz.



Profesyonel İngilizce Tercüme Hizmeti



Bir İngilizce tercüme hizmetinin profesyonelliğinden bahsedebilmemiz adına, öncelikli olarak bu hizmetin ne şekilde, kimin tarafından sağlandığını göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Özellikle belli bir uzmanlık dalına özgü bir çeviri hizmetinin gerekliliği söz konusu olduğunda, bu tarz bir çevirinin profesyonel nitelik kazanabilmesinde yine o alanında uzman kişi tarafından gerçekleştirilmesi bir gereklilik arz eder. Öte yandan profesyonel bir İngilizce tercüme hizmeti, çok uygun bir fiyat ile sunulamaz.








Etiketler: İngilizce  Tercüme    haber

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