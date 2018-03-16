Galatasaray'ın Fenerbahçe ile oynayacapı derbi öncesinde Türk Telekom Stadyumu'nda taraftara ve basına açık düzenlediği antrenman, İngiliz basınının da dikkatini çekti.

Galatasaray, Fenerbahçe derbisi öncesi Türk Telekom Stadyumu'nda 27.681 taraftar önünde antrenman gerçekleştirdi. Maç atmosferini aratmayan bir şekilde geçen antrenman, dünya basınının da ilgisini çekti.

GALATASARAY TARAFTARINDAN ÖVGÜ İLE BAHSEDİLDİ

İngiliz Daily Mail gazetesi, manşetinde Galatasaray'ın taraftarı önünde yaptığı antrenmanı haberleştirirken taraftarlardan övgü ile bahsetti.

İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden Daily Mail, Galatasaray'ın "Onlar cehennem diyor, biz ise cennet diyoruz. Sarı ve kırmızı cennet" tweetini paylaşırken antrenman fotoğrafları ve videolarına sayfasından yer verdi.

Kaynak: haberinburada