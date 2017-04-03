

Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılmasıyla birlikte iki ülkenin de üstünde hakimiyet ileri sürdüğü Akdeniz kıyısındaki küçük yerleşim birimi için başlayan kavga büyüyor. İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson, Cebelitarık'ta herhangi bir değişikliğe izin vermeyeceklerini ilan etti. İspanya ise, Londra'nın soğukkanlılığını kaybettiğini belirtiyor.







Cebelitarık Bölgesel Başbakanı ise AB'ye çıkışarak uluslararası örgütün İspanya'nın kabadayılıklarına yardım ettiğini savundu. Diplomatik dili bir kenara bırakan bölgesel lider, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'ın davranışlarının 'boynuzlu koca'ya benzediğini söyledi.







kaynak:milliyet