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İngiltere, AB'yi tehdit etti: Tazminatı ödemeyiz

İNGİLTERE, AB'Yİ TEHDİT ETTİ: TAZMİNATI ÖDEMEYİZ

İngiltere'nin Brexit Bakanı Davis, AB gümrük birliği çağrısını ertelemezse Brexit tazminatını ödemeyeceklerini söyledi.

Tarih : 01 Mart 2018, 15:50
Puan Ver : İngiltere, Ab'yi Tehdit Etti: Tazminatı Ödemeyiz(6/10)2

İngiltere'nin Brexit Bakanı David Davis, AB gümrük birliği çağrısını ertelemezse Brexit tazminatını ödemeyeceklerini söyledi.

"TAZMİNATI ÖDEMEYİZ" TEHDİDİ

İngiltere'nin Brexit Bakanı David Davis yaptığı açıklamada, Brüksel, Kuzey İrlanda'yı Avrupa Birliği kurallarına tabi tutma girişimlerinden vazgeçmezse milyarlarca pound tutarındaki Brexit (İngiltere'nin AB'den çıkışı) tazminatını ödemeyeceklerini söyledi.

AB GÜMRÜK BİRLİĞİNDE KALMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

AB'den yapılan açıklamada, Kuzey İrlanda'nın İrlanda Cumhuriyeti ile aralarında oluşabilecek zorlu bir sınırdan kaçınmak için gümrük birliğinde kalması gerektiği söylenmişti.

Bunun üzerine Brexit Bakanı David Davis, Tory milletvekillerine gönderdiği mektupta, "İngiltere ile ilgili bütün meseleler ele alınıncaya kadar İngiltere, AB'ye finansal ödemeleri sonuçlandırmayacak" ifadelerine yer verdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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