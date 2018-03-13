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İngiltere Başbakanı May: Rus Ajan Sinir Gazıyla Öldürüldü, Büyük İhtimalle Sorumlu Rusya

İNGİLTERE BAŞBAKANI MAY: RUS AJAN SİNİR GAZIYLA ÖLDÜRÜLDÜ, BÜYÜK İHTİMALLE SORUMLU RUSYA

İngiltere Başbakanı Theresa May, Rus casus Sergey Skripal sinir gazıyla öldürüldüğünü ve bundan büyük ihtimalle Rusya'nın sorumlu olduğunu söyledi.

Tarih : 13 Mart 2018, 01:40
Puan Ver : İngiltere Başbakanı May: Rus Ajan Sinir Gazıyla Öldürüldü, Büyük İhtimalle Sorumlu Rusya(8/10)4

İngiltere Başbakanı Theresa May, Salisbury kentinde saldırıya uğrayan yoğun bakımdaki eski Rus casus Sergey Skripal ve kızı Yulia Skripal'a yönelik saldırıdan "büyük ihitmalle" Rusya'nın sorumlu olduğunu söyledi.

RUSYA'YI SUÇLADI

Avam Kamarası'nda konuşan May, Skripalların "askeri seviyede bir sinir gazı" olan Noviçok ile öldürüldüğünü belirtti.

May, bu silahın Rusya tarafından üretildiğini ve bu şekilde kullanılmasının iki nedeni olabileceğini vurgulayarak ekledi:

"Ya Rusya Skripalları öldürdü, ya da sinir gazını başkaları ele geçirdi ve onlar öldürdü."

"İNGİLTERE'DE SİVİLLERİN HAYATINI TEHLİKEYE ATAN BİR SALDIRI"

İngiltere Başbakanı ayrıca olayın yalnızca eski bir Rus casusa yönelik bir saldırı olmadığını, aynı zamanda İngiltere'deki sivillerin de hayatlarını tehlikeye atan bir saldırı olduğunu belirtti.

Theresa May, İngiltere'nin Rusya'yla ilişkisinin eskisi gibi devam edemeyeceğini, Rusya'dan bu olayla ilgili bilgi talep ettiklerini de ekledi.

Sergey ve kızı Yulia Skripal, Pazar günü bir alışveriş merkezinde bir anda hastalanmış, ardından sokaktaki bir bankta bilinçsizce yatarken bulunmuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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