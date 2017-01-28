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ingiltere başbakanı may türkiye de

İNGİLTERE BAŞBAKANI MAY TÜRKİYE DE

İngiltere Başbakanı Theresa May, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi.

Tarih : 28 Ocak 2017, 13:42
Puan Ver : İngiltere Başbakanı May Türkiye De(5/10)2


 Resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen İngiltere Başbakanı Theresa May, beraberindeki heyetle Anıtkabir'e ziyarette bulundu.



' 'ATATÜRK'Ü ZİYARET ETMEK BÜYÜK BİR ONUR'



Arslanlı Yol'dan yürüyen May'e İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore ve diğer yetkililer eşlik etti. Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulunan May, daha sonra Anıtkabir Özel Defteri'ne "Modern Türkiye'nin kurucusunu anmak için bu özel yeri ziyaret etmek büyük bir onur. Atatürk'ün 'Yurtta sulh dünyada sulh' vizyonunu yerine getirmek için hep beraber çabalarımızı tazeleyelim." satırlarını yazdı.



 



kaynak:haberler








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