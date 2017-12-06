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İngiltere Başbakanı May'e Suikast Girişimi Engellendi

İngiltere Başbakanı May'e Suikast Girişimi Engellendi

İNGİLTERE BAŞBAKANI MAY'E SUİKAST GİRİŞİMİ ENGELLENDİ

İngiliz polisi ve iç istihbarat örgütü MI5, İngiltere Başbakanı Theresa May'i hedef alan bir suikast girişimini engellediğini açıkladı.

Tarih : 06 Aralık 2017, 14:50
Puan Ver : İngiltere Başbakanı May'e Suikast Girişimi Engellendi(5/10)1

İngiltere Başbakanı Theresa May'e yönelik bir suikast girişiminin engellendiği bildirildi.

CİDDİ BİR TERÖR SALDIRISI ÖNLENDİ

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, İngiliz polisi ve iç istihbarat örgütü MI5, İngiltere Başbakanı Theresa May'i hedef alan bir suikast girişimini engelledi. MI5'ın başında bulunan Andrew Parker'ın kabinedeki bakanlarla bir toplantı yaptığı ve ciddi bir terör saldırısının önlendiğini söylediği belirtildi.

BAŞBAKANLIK KONUTUNUN OLDUĞU CADDEYİ BOMBALAYACAKTI

İngiltere'de kaos oluşturmak ve Theresa May'i öldürmek için, başbakanlık konutunun bulunduğu Downing Street'i bombalamaya hazırlanan teröristlerin planı geçtiğimiz hafta iki kişinin gözaltına alınmasıyla açığa çıkmıştı. İngiliz polisinin, konuyla ilgili aldığı istihbaratın takibini haftalardır sürdürdüğü belirtildi.

Gözaltına alınan 20 yaşındaki Naa'imur Zakariyah Rahman ve 21 yaşındaki Muhammed Aqib Imran'ın Çarşamba günü mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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