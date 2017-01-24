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ingiltere başbakanı türkiye'ye geliyor

İNGİLTERE BAŞBAKANI TÜRKİYE'YE GELİYOR

İngiltere Başbakanı Theresa May bu hafta ABD ziyaretinin ardından Türkiye'de temaslarda bulunacak.

Tarih : 24 Ocak 2017, 16:24
Puan Ver : İngiltere Başbakanı Türkiye'ye Geliyor(7/10)5


İngiltere Başbakanlığından edinilen bilgiye göre, May'in 28 Ocak  Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ile  görüşmesi planlanıyor.



May'in geçen yıl Başbakanlık görevine geldikten sonraki ilk Türkiye  ziyaretinde yapılacak görüşmelerde, terör örgütü DEAŞ'la mücadele, Suriye'deki  durum gibi birçok uluslararası konunun yanı sıra ikili siyasi ve ticari ilişkiler  ele alınacak.



ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasının ardından bu  hafta Trump'la yüz yüze görüşecek ilk lider olacak May, 26-27 Ocak'taki ABD  ziyaretinin ardından Türkiye'ye geçecek.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: İngiltere  Başbakanı  Türkiye  Ye  Geliyor    haber

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