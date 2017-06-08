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ingiltere bugün sandık başında

İNGİLTERE BUGÜN SANDIK BAŞINDA

İngiltere Avrupa Birliği'nden (AB) çıkış (Brexit) müzakerelerinin hangi hükümet tarafından yürütüleceğini belirlemek üzere bugün sandık başına gidiyor.

Tarih : 08 Haziran 2017, 09:48
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İngiltere  Avrupa Birliği'nden (AB) çıkış (Brexit) müzakerelerinin hangi hükümet tarafından yürütüleceğini belirlemek üzere bugün sandık başına gidiyor.



Sandalyelerin yarısından bir fazlasına, yani 326'sına sahip olan parti tek başına iktidar olacak. Eğer hiçbir parti bu sayıya ulaşamazsa en çok oy alan partinin azınlık hükümeti veya koalisyon gündeme gelecek.



İngiltere'de parlamento, Avam Kamarası ve Lordlar Kamarası'ndan oluşuyor. Avam Kamarası üyeleri normalde 5 yılda bir yapılan seçimlerle belirleniyor. Seçim sistemi, dar bölge ve çoğunluk esasına dayanıyor. 650 seçim bölgesinde en fazla oy alan aday, bölgesinin milletvekili olarak parlamentoya giriyor.



İngiltere'de bir önceki genel seçim 2015'te yapılmıştı. Normal şartlarda bir sonraki seçimin 2020'de yapılması gerekiyordu. Ancak, Başbakan Theresa May, Nisan ayında yaptığı açıklamda 8 Haziran'da erken seçime gitmek istediğini açıklamıştı.



 



kaynak:haberler








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