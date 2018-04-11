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İNGİLTERE DE SAHAYA İNDİ! BAŞBAKAN MAY, SURİYE İÇİN EMİR VERMEYE HAZIR


İngiltere de sahaya indi! Başbakan May, Suriye için emir vermeye hazır
Tarih : 11 Nisan 2018, 21:40
Puan Ver : İngiltere De Sahaya İndi! Başbakan May, Suriye İçin Emir Vermeye Hazır(7/10)3

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Kaynak: haberinburada



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