İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu yaz ülkesinde yapılacak 2018 FIFA Dünya Kupası'nı, "Nazi Olimpiyatları'na çevireceğini" öne sürdü.

Johnson, Adolf Hitler'in Berlin'de 1936 yılında yapılan yaz olimpiyatlarını Nazi propagandasına çevirdiğini hatırlatarak, Rusya'da da benzer bir şey yaşanmasından endişe duyduklarını belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova ise "nefret ve öfkeyle dolu" olduğunu söylediği Johnson'ın açıklaması için, "kabul edilemez" yorumunu yaptı.

İKİ ÜLKENİN ARASI AJAN KRİZİ NEDENİYLE AÇIK

'Nazi Olimpiyatları' benzetmesi, ilişkilerin gergin olduğu bir dönemde geldi. Eski Rus casus Sergey Skripal ve kızı Yulia'ya yönelik cinayet teşebbüsü nedeniyle iki ülkenin arası zaten açık.

İngiltere Rusya'yı saldırının arkasında olmakla suçlarken, Rusya bu iddialara şiddetle karşı çıkıyor.

İNGİLTERE'DEN 24 BİN KİŞİ DÜNYA KUPASINA GİTMEK İSTİYOR

İngiliz yetkililer, Johnson'ın Nazi Almanya'sıyla paralellik kuran açıklamasının hükümet adına yapıldığını duyururken, Dünya Kupası öncesi de güvenlik önlemleri aldıklarını vurguladı.

Johnson, 23 İngiliz Diplomat'ın Rusya'dan sınırdışı edildiğini hatırlatarak, Rusya'ya gidecek kişilerin nasıl muamele göreceğiyle ilgili endişelere dikkat çekti.

Şu ana kadar Dünya Kupası'na İngiltere'den katılmak için başvuranların sayısı 24 bine ulaştı.

(BBC)

Kaynak: haberinburada