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ingiltere dünyanın en güvenli madeni parasını piyasaya sürdü

İNGİLTERE DÜNYANIN EN GÜVENLİ MADENİ PARASINI PİYASAYA SÜRDÜ

İngiliz Darphanesi, “dünyanın en güvenli madeni parası” olarak tanımladığı 12 kenarlı madeni bir sterlinin tedavüle sokulduğunu açıkladı.

Tarih : 28 Mart 2017, 14:37
Puan Ver : İngiltere Dünyanın En Güvenli Madeni Parasını Piyasaya Sürdü(9/10)6


İngiliz Darphanesi'nden (Royal Mint) yapılan açıklamada, taklit edilmesi zorlaştırılan, güvenlik özellikleri artırılan yeni 12 kenarlı madeni bir sterlinin piyasaya sürüldüğü bildirildi.



Açıklamaya göre, 15 Ekim 2017 tarihine kadar mevcut yuvarlak bir sterlinler toplanarak, sadece yeni bir sterlinlerin kullanılması planlanıyor.



Yeni madeni bir sterlinde taklit edilmesini zorlaştıracak iki metal (bimetalic) alaşımı birlikte kullanılıyor.



 



kaynak:sabah








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