İNGİLTERE İLE AB ARASINDA 'TEHDİT' TARTIŞMASI
İngiltere'nin AB'den ayrılma sürecinden sorumlu bakanı Davis, Brexit mektubunda bir tehdidin yer almadığını savunurken, İçişleri Bakanı Rudd ise İngiltere'nin Europol'den de çıkması halinde bilgilerini de beraberinde götüreceğini söyledi.
İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma sürecinden (Brexit) sorumlu bakanı David Davis, AB'ye iletilen Brexit mektubunda birliğe yönelik bir tehdidin yer almadığını savunurken, İçişleri Bakanı Amber Rudd ise İngiltere'nin Europol'den de çıkması halinde bilgilerini de beraberinde götüreceğini söyledi.
kaynak:ahaber
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